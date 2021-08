Tibisay Sánchez se levantó más temprano que de costumbre. El mensaje de texto del sistema Patria le anunció el día anterior que este viernes le correspondía la primera dosis de la vacuna Sinopharm contra la COVID 19, en el ambulatorio Miguel Franco, de Naguanagua. Cuatro horas después de haber llegado, aún no había podido recibir la inyección debido a los retrasos y la cola kilométrica.

Ella narró su historia. “Estoy aquí desde las 6:00 de la mañana. Recogieron las cédulas como desde las 8 am, pero ahorita (10 am) es que están pasando como es. Están verificando con un sistema a los que les llegó el mensaje. Los que no aparecen los rechazan”

Los encargados de la jornada confirmaron que efectivamente están haciendo una verificación a través del sistema para certificar que el aspirante a ser vacunado haya recibido la notificación, mediante un mensaje de texto. A diferencia de ocasiones anteriores, en que solo bastaba con mostrar la notificación en el teléfono. Esta habría sido la causa de la larga cola y el retraso en el proceso.

Deficiencias en la jornada

Alberto Jaramillo, de 74 años, se despertó bien temprano paa llegar a las 7:00 de la mañana a recibir su segunda dosis. Se consiguió con menos enfermeras de lo habitual, lo que retrasa el proceso. “Hoy veo dos enfermeras nada más. Normalmente hay 4”.

La calle de la avenida Universidad, específicamente en el tramo que comprende el ambulatorio Miguel Franco, hasta el semáforo que da cruce a la avenida Valencia, estaba abarrotada; por una parte, de personas que se organizaban en una de las 3 colas disponibles (1era y segunda dosis y tercera edad) y por otra los vehículos que se apilaban en la vía, con la esperanza de surtir gasolina en la E/S La Granja.

Dianira Endara acompañaba a su madre octogenaria a recibir la primera dosis de Sinopharm y aprovechó la presencia de la prensa, para criticar la ausencia de información sobre el proceso por parte de las autoridades. “Haces la cola o no te doy información, eso fue lo que me dijeron cuando fui a preguntar sobre el proceso para mi mamá. Se supone que si es atención al público deben tener mejor trato”.