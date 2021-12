Roban de nuevo en la casa museo del poeta Andrés Eloy Blanco

La casa natal del poeta Andrés Eloy Blanco, convertida en un museo en su honor en la ciudad de Cumaná, resultó robada de nuevo a lo largo del fin de semana, informó este martes la institución.

«Cuando creíamos que no podían quitarnos más, ultrajaron la integridad de este patrimonio de la ciudad de Cumana, ingresaron y violentaron las puertas y cerrojos de varias áreas de la casa, provocando a su paso destrozos en el mobiliario», explicó el museo en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

Sustraídas piezas de gran valor material e histórico

En el mismo, detallaron que lograron llevarse una vajilla exhibida en la biblioteca de la casa «y otros elementos que estaban en el interior de la misma» y que no detallaron.

Entre lo sustraído, también hay unos frascos de cerámica «que se encontraban en el consultorio de la casa y que utilizaba para colocar las medicinas de la época el doctor Luis Felipe», padre del poeta.

Estas eran unas «piezas de una colección con gran valor auténtico y que narraba una historia de más de doscientos años», explicó el museo.

En 2018, la organización Institutional Assets and Monuments of Venezuela (IAM Venezuela) denunció que la casa natal Andrés Eloy Blanco languidecía con un presupuesto mensual que equivalía al tercio de un dólar y con el que no se podía comprar «ni una Coca Cola de dos litros».

Entonces, denunciaron que la falta de dinero imposibilitaba el mantenimiento de la infraestructura y hacer las eventuales reparaciones que requiere un inmueble que data del año 1760, construido a base de bahareque, barro y fundaciones de madera.

La asfixia financiera había ocasionado daños en el mobiliario y en el inmueble donde nació el insigne político, escritor y poeta, el 6 de agosto de 1896, legado a los habitantes del estado Sucre para convertirla en casa museo en 1965. EFE