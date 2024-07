La caraqueña Robeilys Peinado, tras llevarse el Campeonato Nacional de Atletismo y completar las pruebas del calendario clasificatorio a París 2024, tercera clasificación olímpica personal, dijo que, “ahora quiero disfrutar al máximo”.

Peinado venció por segundo torneo corrido en el estadio Brígido Iriarte tras el Memorial del mismo nombre la semana pasada. Esta vez pasó la vara a los 4.55 metros.

Afirmó que, lo único que cambió en una semana, es que pudo mejorar su registro del año: Estoy muy contenta, porque eso quiere decir que lo que me he planteado, lo he estado cumpliendo. Feliz de competir otra vez aquí, con mi familia. Ahora si pude demostrarles un poco más de mis saltos limpios, sobre todo. Eso es un punto positivo. Fueron saltos muy limpios desde que comencé hasta los (4 metros) 55.

Al terminar la prueba el pasado sábado en el estadio de El Paraíso manifestó sentirse feliz y tranquila porque cumplió con sumar la cantidad de puntos necesarios, y que, además, porque estuvo esperando el día (de la confirmación del cupo olímpico).

Robeilys Peinado con salto a París

Peinado se ubica en el puesto 14 del ranking mundial de salto con pértiga. Es la primera clasificada, de las atletas que aún no han logrado la marca mínima establecida en 4.73 metros.

“Básicamente estamos trabajando eso. Trabajar alturas limpias y altas. Intenté comenzar un poco más alto. Fue un poco complicado porque la prueba demora mucho, pero intenté mantener la calma y cumplí con el trabajo, que era mejorar la marca y pasar limpio”.

Peinado suma su tercera clasificación olímpica. En Río 2016, se lesionó horas antes de la prueba y el Tokio 2020, ganó Diploma Olímpico con el octavo puesto: “Cuando fui a Río fue como una presión, era como que ‘son mis primeros juegos olímpicos, no sé qué va a pasar’ y pasó lo del accidente y fue como que ‘no puedo tomarme todo tan personal’.

Para Tokio fue con otra mentalidad porque estuvo más centrada y enfocada en lo que estaba haciendo: Venía con molestias en un año complicado por la pandemia, no era lo que imaginaba. Ahora mis terceros Juegos Olímpicos me los quiero disfrutar al máximo, vivir toda la experiencia de unos Juegos Olímpicos de mayores. Que me quede un bonito recuerdo de lo que es el deporte olímpico”, completó Peinado.

Los Clasificados

Venezuela suma a la fecha 33 cupos a París 2024: Yulimar Rojas en salto triple (atletismo); Alfonso Mestre en los 400 y 800 metros libres (natación); Douglas Gómez en pistola rápida 25 metros, y Leonel Martínez, trap (ambos en tiro deportivo); Omailyn Alcalá (boxeo, 57 kilogramos); Orluis Aular, (ciclismo de ruta).

Patricia Ferrando (ecuestre, adiestramiento) y Luis Fernando Larrazábal (ecuestre, salto); Raiber Rodríguez (lucha grecorromana, 60 kilogramos); Betzabeth Arguello (lucha libre, 53 kilogramos) y Soleymi Caraballo (lucha libre, 68 kilogramos) y Anthony Montero (lucha libre, 74 kilogramos) y Jesús Cova (boxeo, 63.5 kilogramos).

Rubén, Francisco y Jesús Limardo junto a Grabiel Lugo (esgrima, espada) y Katherin Echandia (levantamiento de pesas, 49 kilogramos).

Anyelin Venegas (levantamiento de pesas, 59 kilogramos), Julio Mayora (levantamiento de pesas, 73 kilogramos), Keydomar Vallenilla (levantamiento de pesas, 89 kilogramos).

Alberto Mestre (50 metros libres, natación), Katherine Paredes (sable, esgrima); Naryury Pérez (levantamiento de pesas, +87 kilogramos).

Yohandri Granado (taekwondo, -58 kilogramos), Joselyn Brea (5000 metros, atletismo) y Yoveinny Mota (110 metros con vallas, atletismo); Anriquelis Barrios (judo, -63 kilogramos); María Yegres (natación, 200 metros libres); José Maita (atletismo, 800 metros libres).

Robeilys Peinado (atletismo, salto con garrocha); Rosa Rodríguez (atletismo, lanzamiento de martillo) y Leodan Torrealba (atletismo, salto triple).

Con nota de prensa.

