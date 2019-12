El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves la Ley Venezuela Emergency Relief, Democracy Assistance and Development Act, Verdad (por sus siglas en inglés), informó el senador Bob Menéndez.

Esta semana el Senado de Estados Unidos incorporó en el presupuesto 400 millones de dólares para seguir colaborando con la gestión del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

Además, esta ley limita la entrada a los funcionarios y colaboradores afectos al régimen de Nicolás Maduro a territorio estadounidense. Asimismo, progresa el esfuerzo coordinado para trabajar en una Venezuela post-Maduro y en este sentido, pedir un informe que refleje todos los crímenes de lesa humanidad.

la misma propone institucionalizar procedimientos de presión que van en contra de la dictadura del régimen venezolano y también de sus colaboradores, entre quienes Rusia y China.

Menéndez reiteró que con esta ley “reafirma el apoyo de los Estados Unidos al pueblo venezolano y al presidente interino Juan Guaidó y amplía la presión estratégica sobre el régimen de Maduro”.

Estados Unidos es uno de los principales países que apoyan el movimiento democrático venezolano impulsado por el Presidente (E) Juan Guaidó y ha trabajado para generar la presión internacional necesaria para lograr el cese de la usurpación.

BREAKING: The Venezuela Emergency Relief, Democracy Assistance, and Development (#VERDAD) Act of 2019 just passed the Senate. pic.twitter.com/iVwu0SJSsr

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) December 19, 2019