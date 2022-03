Los restos de la periodista Kalinina Ortega (76) fueron sepultados la tarde de este miércoles en el Cementerio del Este, en La Guairita, donde reposarán al lado de su madre.

Al acto asistieron sus hermanos Igor y Karelia Ortega, un sobrino, otros familiares y amigos.

Igor Ortega fue el autorizado por la División de Homicidios del Cicpc para retirar los restos que fueron trasladados desde la morgue de Bello Monte por los empleados funerarios del cementerio.

Kalinina Ortega, ex reportera de la fuente de educación del diario El Nacional, habia desaparecido desde una fecha imprecisa en octubre de 2016. La última vez que la vieron con vida fue el 20 de septiembre cuando visitó a su hermana Karelia en El Cafetal.

A través de la abogada Ghersy Dávila se enteraron sus familiares de la ausencia de Kalinina, pues no se encontraba en su vivienda, signada con el número 19 en la avenida Fernando Peñalver, de San Bernardino.

Presumían que habia salido a cobrar la pensión y no regresó. En aquella ocasión los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se limitaron a inspeccionar únicamente la casa y no hallaron nada extraño.

La abogada, amiga de Kalinina, insistía en que todo estaba intacto y que nada faltaba en el inmueble.

El sábado 26 de febrero de este año los restos de la comunicadora social fueron encontrados, enterrados, en el patio de la casa donde vivió por muchos años.

Un hombre estaba limpiando el patio de la casa número 19 que anteriormente se llamaba Antonieta. El area estaba llena de escombros, maleza y basura. Un perro llegó al lugar, comenzó a hurgar en la tierra y dejó al descubierto partes óseas de un pie.

Todo indicaba que se trataba de la periodista desaprecida. Estaba a unos 30 cms de profundidad, en forma horizontal.

La osamenta fue analizada en la sede del Senamecf de Bello Monte por antropólogos y odontólogos forenses. La ficha odontológica proporcionada por el consultorio donde Kalinina se realizó tratamientos dentales fue determinante para la identificación.

Los patólogos forenses dictaminaron que sufrió traumatismo cráneo encefálico y tuvo un gran desangramiento.

Muchos puntos qué aclarar

A raiz de la localización de los restos, la División de Homicidios del Cicpc asumió la investigación que habia iniciado la División de Personas Desaparecidas. Han realizado varias inspecciones en la vivienda y llamaron a declarar a la abogada Davila y a su hermano, Randy Dávila, quien se quedó viviendo en la casa tras la desaparición de Kalinina.

Las autoridades han profundizado en las pesquisas y estiman que pueden identificar y capturar al homicida.

Aunque Kalinina no poseía bienes económicos no descartan la hipótesis del robo. En la casa habían obras de arte que ahora no están. Faltan dos obras de Zapata, de 80 x 110 centímetros.

En la entrada de la urbanización hay dos cámaras, una enfocada hacia afuera y otra hacia adentro. Una de ellas capta la fachada de la casa donde vivía Kalinina.

La periodista habia mandado a demoler el anexo para ampliar su jardín. Desaparecieron sus tres perros, dos gatos y un loro. Aún queda la gata que nunca se separaba de ella. Los familiares de Kalinina esperan respuestas de las autoridades.