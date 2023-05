Serias fallas de logística habrían sentenciado la elección de autoridades de la UCV

Una serie de malas decisiones tomadas por la Comisión Electoral de la UCV, unido a un inoportuno daño de las boletas ópticas en las que se basó el voto hibrido de este proceso comicial, habrían sentenciado las muy expectantes elecciones de autoridades de la Universidad Central de Venezuela este viernes 26 de mayo.

Así lo señaló el analista de procesos electorales y periodista Eugenio Martínez, quien a través de sus redes sociales ofreció una explicación de lo ocurrido en la máxima casa de estudios caraqueña durante la jornada, en vista de la gran cantidad de hipótesis que surgieron tras la suspensión de la elección de autoridades 2023 de la «casa que vence las sombras».

«¿Acaso hubo una conspiración, un intento por desprestigiar el voto manual como algunos están sugiriendo en las redes sociales? No». De hecho, Martínez cree que no hubo más opción que la suspensión en vista de que, por razones políticas, puesto que privó el desprestigio en que se encuentra el voto 100% automatizado del CNE, los líderes de la Comisión Electoral ucevista prefirieron optar por un voto híbrido o semimanual.

La propuesta de la Escuela de Computación de desarrollar un software propio de la UCV para abordar el voto de los 220 mil electores convocados (profesores, estudiantes, personal administrativo, obreros y egresados) no fue bien acogida por la Comisión, que antepuso a los argumentos técnicos sus apreciaciones políticas y se decantó por un voto manual con apoyo de lectoras ópticas –propiedad de la Universidad- para contar las boletas.

La logística falló estrepitosamente

Relata el periodista que, en vista de que antes ya se habían usado para contabilizar votos, las lectoras ópticas parecían una buena decisión, pero el proceso de votación escogido era inéditamente masivo, requería de mayor logística y, por ende, era más costoso. “Repito, privó más el argumento político que el técnico y, al final del día, la logística falló”.

“Al utilizarse las lectoras ópticas se requieren de boletas especiales, las cuales se dañaron el día previo a los comicios y no pueden reimprimirse en cualquier tipo de papel sino en uno especial. No hubo manera de reponerlas en tan poco tiempo”, señaló Martínez.

Prosiguió: “Lamentablemente, la Comisión almacenó las boletas en un sitio donde había humedad y goteras, lo que hizo que se dañaran. El ente no previó la logística suficiente para tener boletas de respaldo, algo básico en un proceso manual”.

Esta madrugada a las 3:00 am en la sede de la Comisión Electoral.

Solo se ve lo que se quiere ver. pic.twitter.com/k2d5jCrh8W — Comisión Electoral UCV (@ComisionElecUcv) May 25, 2023

El proceso abortado, más allá del costo emocional que ocasionó a los electores que acudieron masivamente a ejercer su derecho, acarreó en términos económicos a la UCV una gran suma de dinero. “Primero, hubo un desembolso para poner a punto las lectoras ópticas, unos 10 mil dólares, mientras que la logística general para el proceso –que terminó suspendido- se llevó otros 20 mil dólares. En total, unos 30 mil”, señaló Martínez.

En resumen, falló la comisión al preponderar los argumentos políticos a los técnicos, al asumir un tipo más costoso de votación, y al no almacenar adecuadamente las boletas, no prever un lote de respaldo y no poder imprimir nuevas boletas durante la jornada para garantizar el material a los electores.

Martínez insta a ver la moraleja de todo este asunto, tras relatar que lo de la UCV fue lo mismo que le ocurrió al CNE en 2000, cuando por humedad se le dañó un importante lote de material que las máquinas de la española Indra no pudieron leer.

“Esto es algo que debe considerar la Comisión Nacional de Primarias para el proceso del 22 de octubre, bien sea que opte por el apoyo del CNE o se decida por ejecutar el voto manual. Debe garantizar que no ocurran episodios como éste y optar por una logística muy robusta”, tomando en cuenta los costos y dando margen a las contingencias, dijo el comunicador.