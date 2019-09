El antesalista Eugenio Suárez representó la batería latinoamericana en las Grandes Ligas al conseguir su vuelacercas número 48 en lo que va de temporada, que lo convierte el venezolano con la mejor marca en toda la historia de las mayores al superar a su compatriota Andrés Galarraga.

El parador en corto cubano José Iglesias remolcó la carrera de la ventaja con doble en la décima entrada y los Rojos de Cincinnati vencieron 3-2 a los Cachorros de Chicago.

En el décimo episodio Iglesias, que conectó 3 de 5, logró un doble que empujó la anotación de la victoria de Cincinnati.

En el ataque, Suárez (48) conectó de vuelta completa en el cuarto episodio, sin hombres en base, se mantiene segundo en la lista de jonrones de las Grandes Ligas, detrás sólo del primera base novato, el hispano Pete Alonso, de los Mets de Nueva York que suma 49 toletazos.

Pero lo más importante, Suárez hizo historia para su país al superar la marca de más jonrones para un venezolano en una temporada, que estaba en poder de Galarraga desde 1996, cuando logró 47 para la causa de los Rockies.

El bambinazo de Suárez en la cuarta entrada contra el abridor de Chicago, Jon Lester, prendió la pizarra del segundo compromiso de la serie en el Wrigley Field.

Number 4⃣8⃣ for Geno!

He passes Andrés Galarraga for the most HR in a season by a Venezuelan! 🇻🇪#BornToBaseball pic.twitter.com/aSmnalQPJs

— Cincinnati Reds (@Reds) September 19, 2019