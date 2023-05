En la biblioteca de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Carabobo se llevó a cabo un taller básico de marketing digital, el cual estuvo organizado por la Dirección de Extensión, y la Coordinación de Cultura de esa dependencia, y el movimiento estudiantil Héroes 9000

La apertura del evento estuvo a cargo de la directora de Extensión, Ysmel la Rosa, y luego representantes de los movimientos estudiantes Héroes 9000 , Unidad 2012 y Fuerza Académica 1202, intervinieron para informar a los estudiantes los diferentes talleres que están desarrollando en las diferentes facultades.

El expositor del taller fue el magister José Ernesto Manrique, quien logró captarla atención de los presentes desde el principio, con una presentación dinámica e interactiva.

Se contó con la participación de unas cien personas de Facyt, entre estudiantes, personal obrero, administrativo y docente, quienes pudieron aprender diversas estrategias de marketing digital y redes sociales.

El taller se desarrolló en dos bloques, uno de los cuales se desarrolló entre las 9:30 am hasta las 11:00 am; y el segundo desde las 11:30 am hasta la 1:00pm.

Con nota de prensa