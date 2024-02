(Relatos ingeniosos de hechos y personajes)

Aunque mal de la rodilla

yo me fui a caminar

con nuestra Virgen de Lourdes,

en lindo peregrinar

Ese peregrinar que se hace

allá en los Valles de Aguirre,

a la Gruta de Lourdes,

rosarios y almas sensibles

Enseguida que llegué

me encontré unos amigos,

que algo ya han peregrinado,

y del hecho, son testigos

Y entre conversa y conversa

escuché varios relatos

de esa historia interesante,

unas fechas y unos datos

Por ejemplo, la Dra. Wendy Matheus, quien es peregrina a la Gruta de Lourdes desde joven, además ha peregrinado de Valencia a Barquisimeto a visitar a la Divina Pastora, también lo ha hecho de Barquisimeto a Maracaibo por la Virgen de Chiquinquirá o la Chinita, ya que ella es Peregrina de la Salud, junto con el Dr Jorge Pérez… bueno ella me contó que;

Cada once de febrero

se hace este peregrinar

hasta el pueblito de Aguirre,

con fe en los pasos que dan

(Y la primera peregrinación se realizó en 1909.También me dijo;

Que en ocasiones se han hecho en otras fechas cerca al 11 de febrero, por ser día de semana u otras circunstancias.)

En este año veinticuatro

se realizará de nuevo.

Centenaria tradición,

que guarda muy bien el Feliz Feliz

(Será la peregrinación número 115)

Luego Doña Ana Mercedes Sierraalta, quien también es peregrina, además es catequista, maestra extraordinaria de la eucaristía, y canta en el Coro de la iglesia, entre pasos muy pausados me contó.

De esa gruta digamos,

se inició su construcción

en mil novecientos siete,

gran gesto de fe y amor

Por un genio sacerdote

que se enamoró de Aguirre,

don Luis Gonzaga Cortina,

hombre bueno y de alma libre´

Ahí se acercó el amigo Víctor Colmenares y agregó

(Luis Gonzaga Cortina, nació en Cervera, España el 17 de abril 1848, y murió en Valencia el 25 de diciembre de 1924. (De él nos dice el montalbanero y Cronista Torcuato Manzo Núñez lo siguiente; sirvió también en Baruta y Naguanagua, edificó varios templos, dotándolos de bellísimas imágenes, como nuestra señora de Atocha, la Virgen Negra de Montalbán, entre estos, el primer templo en Venezuela en honor al Corazón de Jesús en Aguirre, construyó varias grutas, como la dedicada a Nuestra Señora de Lourdes también en Aguirre. Instituyó dos peregrinaciones penitenciales. Una de Montalbán a Valencia en honor a la Virgen del Socorro, y otra de Montalbán a Aguirre en Honor a la Virgen de Lourdes.

(Sus restos reposan en el templo del Sagrado Corazón de Jesús en Aguirre)

(Víctor Colmenares, Peregrino hacia la Gruta de Lourdes en Aguirre, fotógrafo, colaborador activo de las actividades de la iglesia, ha trabajado en la restauración de imágenes)

Luego llegó Pedro Torres

y se unió al conversatorio,

y yo anota que anota,

esos datos meritorios

(Pedro Torres es igual peregrino a la Gruta de nuestra Señora de Lourdes, es colaborador activo de las misas de aguinaldo de Aguirre con la Romería de San José y la Virgen María pidiendo posada, es Promotor cultural, y Peregrino de la Salud)

Por ejemplo que la ruta

que sigue el peregrinar

al principio se salía,

desde el propio Montalbán

Hoy hay rutas de otras zonas,

de Canoabo, de Valencia,

de Miranda, de Bejuma,

Salón y Nirgua, clemencia

Pues ese peregrinar

representa devoción,

caminar es compromiso,

esperanza, fe y amor

Hay algunos peregrinos

que esperan lo procesión,

por ahí en el Portachuelo,

y se unen en oración

Pero antes de seguir

me surgió una pregunta,

Peregrinar penitencial

¿Quién me aclara esa duda?

Existen dos tipos de peregrinación

La primera, la penitencial se hace para expiar los pecados, es un acto personal y voluntario de devoción, de almas sedientas de gracia, para lograr las indulgencias prometidas por el clero y reguladas por la Iglesia.

Y una segunda peregrinación denominada, obligatoria, que buscaba castigar en lo penal o lo civil, y dependiendo del pecado, será más o menos el recorrido.

Obvio que fue en la primera

que el Padre Gonzaga pensó,

para honrar a nuestra madre,

el compromiso asumió

También Coromoto Osorio

Cronista de Montalbán

me aportó algunos datos

que aquí voy a comentar

Que Monseñor Granadillo

primer obispo de Valencia

nació por aquí en Aguirre

¡Peregrinó e inocencia!

(Francisco Antonio Granadillo)

Y Salvador Montes de Oca

otro obispo, y pronto santo,

igual peregrinaría

desbordado de entusiasmo

Don José Ali Lebrún

fue un asiduo peregrino

siendo obispo de Valencia

muchas veces aquí vino

Obispo en Barquisimeto

Tulio Chirivella fue,

había nacido en Aguirre,

y peregrinó con fe

(Se dice que Monseñor Chirivella organizaba un peregrinar desde la diócesis de Barquisimeto)

Y en Aguirre por supuesto

hay una extensa familia

los Chirivella Balera,

que el peregrinar animan

Es importante nombrar

familia Parra Moreno,

que a este peregrinar

le pone amor del bueno

Luego conversé un rato

con Josefina Román

y me contó de la gruta

y su estampa singular

(Josefina Román es Hermana de la Congregación de San José de Tarbes, pero tuvo que colgar los hábitos para atender a sus padres enfermos, oriunda de Aguirre)

Así que ella contó cómo

la gruta se construyó,

las manos, los personajes

cada aporte que se dio

Esas piedras por ejemplo

vienen de los ríos cercanos,

y en los burros, las carretas,

hasta a pie, las trasladaron

(Detrás de la gruta, existen unas piedras donde están grabado los nombres de los que trabajaron en su construcción, pero algunos nombres no se leen muy bien, así que por respeto a los que no se leen, decidí no colocar ningún nombre)

Hay quien dice que las piedras

vienen de varios lugares

de La Pica, de los cerros

y eran algo similares

(Gruta de María Inmaculada le llamó el Padre Luis Gonzaga Cortina)

Y la gruta tiene forma

de la gruta original

donde Bernadette Soubirous

a Lourdes pudo mirar

La Gruta de Massabielle (en francés: Grotte de Massabielle) también conocida como la Gruta de Lourdes es una cueva conocida por ser un lugar de peregrinaje católico situada en Lourdes (Altos Pirineos, Francia.

Allí Bernadette Soubirous afirmó haber presenciado dieciocho apariciones de la Virgen María en 1858)

De verdad que disfrutaba

el simpar peregrinar,

que había salido temprano

del pintoresco Montalbán

La Plaza los Jirajaras

serias el lugar de partida

entre rosarios y cantos,

y oraciones muy sentidas

Pero mientras caminaba

me dieron una estampita,

que tenía una invitación

muy curiosa, y muy bonita

2do Encuentro “Flores y Señora de Lourdes” en la Plaza Bolívar de Aguirre, frente al templo y la Gruta.

Pues resulta que un día antes

se reúnen feligreses

y entre rosarios y cantos

muchas flores les ofrecen

También pagan sus promesas

con fervor ahí en la gruta

y al final La Serenata

que todo el pueblo disfruta

Luego me encontré también

a doña María Palencia

y me dio varios detalles

de aquella grata experiencia

(María Palencia, peregrina y devota, pertenece al grupo de la iglesia de Aguirre y parte fundamental en la organización de la peregrinación)

Me habló que los peregrinos

llegaron primeramente

al Luisa María Ortega

un preescolar excelente

Y Justo allí comenzaron

unas cinco estaciones,

donde se trataron temas

de distintas dimensiones

(Eso fue a las 8 de la mañana y el primer tema, “la Iglesia”)

Luego siguieron andando

hasta el punto de los Pinos,

el tema fue “la familia”

desde todos los sentidos

Después con sus oraciones

llegaron hasta La Ceiba

del “Joven y los ancianos”

se trató el siguiente tema

La cuarta estación sería

en la esquina del Reposo

y el tema a tratar

me pareció muy hermoso

(Maestros, estudiantes, migrantes)

Y ya la quinta estación

se dio en el ambulatorio

“la salud y los enfermos”

un tema muy perentorio

De ahí siguieron cantando

hasta la iglesia de Aguirre

para escuchar esa misa

¡Y fue un momento apacible!

Monseñor Roberto Sipols

que ahí en Bejuma nació

fue el sacerdote encargado

de hablar en nombre de Dios

(Solemnidad de la Virgen de Lourdes y Misa de Sanación)

Les confieso mis amigos

que yo estaba fascinado,

la misa, el peregrinar

¡Aguirre pueblo encantado!

Es que hasta en la pandemia

el peregrinar hicieron

claro, algo comedido.

¡Pero a la virgen le cumplieron!

Gracias les di a mis amigos

por su noble invitación

y por mostrarme desprendidos

esta hermosa tradición

Padre Álvaro García

siga siendo usted un farol,

que Luis Gonzaga Cortina

le aplaude con emoción

También por allí validan

el gran aporte que han dado

dos muy buenos sacerdotes

porque si han peregrinado

Rudy Rajk desde Bejuma

nos trae sus peregrinos,

Wilfredo Pérez Molina,

en un tiempo guio el camino

Y los grupos de la iglesia

Para fondos obtener

hicieron un vendimia

y así poder resolver

(Resulta que el Nacimiento que se coloca en la Gruta, y que fue donado por el Padre Luis Gonzaga Cortina necesita ser restaurado, y por ello la vendimia en día de la peregrinación)

Virgencita de Lourdes

y Sagrado Corazón

no dejen de darle nunca

a Aguirre, su bendición

Y a su patron consentido,

San Isidro Labrador

le pido que cuide el Valle

y la mano del sembrador

Y aunque mi pobre rodilla

mucho me sigue doliendo,

valió la pena ese viaje,

y lo que estuve viviendo

Don Pío Lara