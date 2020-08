La tenista británica Jo Konta, número 15 en el ranking de WTA, tuvo que recibir atención médica por palpitaciones este lunes en su derrota en la primera ronda del torneo Top Seed Open en Lexington (Kentucky).

Konta, de 29 años, es la tercera cabeza de serie de este torneo con el que el circuito de tenis femenino WTA regresa a Estados Unidos tras un parón de cinco meses por el coronavirus.

Durante el primer set de su partido contra la checa Marie Bouzkova (puesto 48 de WTA), Konta se llevó varias veces la mano al cuello, presionándolo con dos dedos para tomarse el pulso.

Al término del partido, en el que cayó por 6-4 y 6-4, la británica explicó que es propensa a sufrir palpitaciones repentinas que incrementan su ritmo cardíaco.

“Mi ritmo cardíaco se dispara sin razón, no estábamos teniendo un punto largo”, dijo la tenista. “Me hace marearme, solo tenía que ver al médico y al fisioterapeuta”.

“Llevó un tiempo para estabilizarse hasta el 4-3 en el primer set, pero luego se estabilizó y pude concentrarme en el tenis”, señaló.

Dijo que fue la cuarta vez que ha sufrido este problema durante un torneo o un entrenamiento.

“No sabemos por qué sucede, ocurre en situaciones estresantes, en situaciones no estresantes. Ha sido esporádico”, señaló.

En esos momentos “me siento muy mareada y no puedo funcionar durante los primeros segundos”, explicó. “Estoy preocupada. No es lo ideal. Voy a hacerme otra prueba EKF (electrocardiograma) y espero poder medirlo. Pero probablemente ahora no volverá a ocurrir hasta dentro de un año o algo así”.

Otras cabezas de serie del torneo que jugaron el lunes pasaron sin problemas a la segunda ronda, con la polaca Magda Linette (6º) venciendo a la estadounidense Lauren Davis por 6-2 y 6-2, y la tunecina Ons Jabeur (8º) derrotando a otra estadounidense, Caty McNally, por 6-2, 6-4.

La estrella del tenis estadounidense Serena Williams debutará el martes en el torneo ante su compatriota Bernarda Pera.