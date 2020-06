Los Tiburones de la Guaira contarían con incorporaciones grandes ligas en la venidera temporada de la LVBP debido a las declaraciones de Yonathan Daza y José “Cafecito” Martínez en las que resaltan sus deseos de uniformarse con los litoralenses.

En las últimas semanas diversos jugadores del conjunto guairista han conversado con el departamento de prensa para brindar sus opiniones sobre los objetivos para la siguiente zafra y lo que le ha faltado al equipo para alcanzar el título.

Uno de esos peloteros es Yonathan Daza quien resaltó el compromiso que ha existido por parte de todos los integrantes de la plantilla, sin embargo, no ha sido suficiente para lograr alzar el campeonato. Igualmente confía en que llegará una nueva oportunidad ya que resalta que el juego siempre brinda otro intento.

Por su parte, mostró su agradecimiento a la organización escuala la cual le dio la oportunidad de debutar en la LVBP y lo ayudó a mejorar su rendimiento para alcanzar la máxima categoría con los Rockies de Colorado, a su vez, responde a quienes lo apuntan de no sentir la camiseta y asegura que demostrará lo contrario en el terreno.

Daza finalmente resaltó las conversaciones que ha mantenido con los demás bigleaguers de Tiburones y afirma que la venidera temporada tendrá la presencia de todos ellos.

Otro que ha mostrado su disposición a volver al circuito local ha sido el nuevo jugador de los Rays de Tampa Bay, José “Cafecito” Martínez, quien se ausentó la pasada temporada y este año quiere volver a jugar con el equipo de su tierra.

“Por ahora quiero jugar con Tiburones. El año pasado no me atreví porque no estaba listo. Si tenemos liga, estaré” expresó Martínez.

Hay que recordar que “Cafecito” no participó con La Guaira la zafra anterior por primera vez en 4 años que había formado parte de los escualos sin falta, esto debido al cambio que se produjo en el que pasó de San Luis a Tampa Bay y le impidió reportarse antes de los playoffs.

Igualmente destacó que muchos jugadores del sistema de ligas mayores que forman parte de Tiburones conocen las opciones que tienen de asistir y dejó saber que entiende a quienes no pueden uniformase por su situación en los Estados Unidos, sin embargo, incita a los demás a que se unan.

Finalmente Martínez aclaró que a los litoralenses les ha faltado ganar y que la liga en Venezuela no se trata de excusas, sino de ganar para lograr el campeonato.