La activista de derechos humanos, Lilian Tintori de López, continúa en las afueras de la cárcel militar de Ramo Verde, exigiendo que le permitan entrar a la visita familiar de Leopoldo López.

“Vinimos con mucha ilusión hoy a ver a Leopoldo y no nos dejaron pasar. Estamos aquí desde las 9:00 de la mañana intentando que nos dejen pasar a la visita familiar y no nos dejan entrar a ver a Leopoldo. No nos dicen por qué no, nos pusieron un piquete innecesario”, informó.

Junto a la madre de López, Antonieta Mendoza, denunciaron que el aislamiento y el trato de tortura contra el dirigente político, es responsabilidad de los militares que custodian el centro de reclusión “que cumplen órdenes de arriba”. Desde Ramo Verde, hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro y al defensor Tarek William Saab. “¿Por qué no nos dejan entrar? ¿por qué tienen aislado a Leopoldo? El defensor sabe que estamos aquí y que debe rechazar estas acciones que son violatorias de los derechos humanos. Es responsabilidad de los militares de esta cárcel cómo está Leopoldo y qué le hacen”.

Con el petitorio de un canal humanitario para que entre comida y medicinas, la libertad de todos los presos políticos y el cese de las inhabilitaciones, elecciones presidenciales, de gobernadores y alcaldes y respeto a la Asamblea Nacional y a la Constitución, Tintori informó que “decidimos unirnos al llamado de la Unidad Democrática del plantón nacional. Este plantón comenzó hoy a las 10:30 a.m, arrancó en Ramo Verde, donde está Leopoldo, el hombre que nos ha enseñado a resistir de forma pacífica, y que hoy cumple un mes sin ver a su familia ni abogados porque el régimen le tiene miedo a su palabra. Por convocar a los venezolanos a alzar su voz y resistir pacíficamente, es castigado y aislado injustamente”, puntualizó.

También aclaró que “un plantón es quedarse sin moverse donde estamos, mantener la paz y la tranquilidad, no caer en confrontación”, e informó que continuará el plantón durante el resto del día en Ramo Verde.

Nota de prensa.