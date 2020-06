Precisión y claridad en el manejo informativo sobre el desarrollo de la pandemia de COVID-19 en Carabobo. Esa es la petición de los trabajadores de la salud en la entidad federal, quienes señalaron que solo con información confiable podrán tomar mejores decisiones en torno al control del virus.

El doctor Jorge Pérez, obstetra ginecólogo, exigió a Insalud claridad para emitir los informes ya que, según sus palabras, hay una dualidad entre las cifras de casos positivos por COVID-19 reportadas en Carabobo y las nacionales, publicadas desde Caracas. “Eso crea duda con respecto a número de casos”.

A su juicio, no es momento de politizar la pandemia, porque cualquier error por omisión podría poner en riesgo la salud de la población, por lo que resaltó que en la medida en que se dé la información como debe ser, se pueden ejecutar mejores estrategias para frenar la pandemia.

Respecto a la cuarentena en el estado, sostuvo que no es verdad que los carabobeños la estén acatando de forma ordenada. “Vaya a usted a cualquier mercado o cualquier espacio público para que vea que no se cumplen las medidas sanitarias, no hay distanciamiento ni uso de tapabocas”.

Ante el incumplimiento de las medidas de confinamiento, Pérez hizo un llamado a la comunidad: “hoy más que nunca deben estar pendientes de la prevención para evitar la propagación del COVID-19. Es el momento de unirnos todos para lograr frenar el virus”, dijo.

Por su parte el presidente del Colegio de Enfermería de Carabobo, Julio García, pidió que no exista sesgo informativo respecto a la situación epidemiológica de los profesionales de la salud, ya que esa data debe ser analizada e intervenida por los gremios afines, entre esos, el de enfermeras y enfermeros.

“Es importante que los gremios conozcan la situación epidemiológica dentro del sector salud. No es una necedad, sino que queremos saber la incidencia del cumplimiento o no de los protocolos”, agregó.

Maternidad del Sur

Como en el resto del país, un gran porcentaje de médicos se ha ido hacia otras latitudes en busca de un mejor futuro. La Maternidad del Sur no escapa de esta situación, lo que ha llevado a que durante una guardia que antes hacían ocho especialistas ahora esté cubierta por un equipo de apenas cuatro o cinco médicos. “Se ve afectada la atención, ya que tenemos la misma cantidad de pacientes y menos personal”.

Otro problema que no pasa desapercibido en la maternidad es que todavía muchos exámenes de laboratorios tienen que ser realizados afuera de la institución, en centros privados. “Es doloroso ver a los padres cuando salen con los tubos en ensayo en las manos para poder realizar estos exámenes. Las pacientes muchas veces tienen que comprar sus propios insumos para poder ser atendidas”.