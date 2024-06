El Consejo Nacional Electoral (CNE) no cumplió con su propio cronograma y no ha publicado las cifras definitivas de votantes para la elección presidencial del 28 de julio. Sin embargo, datos de especialistas en la materia indican que alrededor de tres millones de jóvenes que cumplieron recientemente 18 años no están en el Registro Electoral (RE).

En teoría, el 1 de junio debieron conocerse esos números. Pero no fue hasta la madrugada del domingo 2 que se habilitó la opción para que los venezolanos, al introducir su cédula de identidad, conozcan su estatus en el Registro Electoral (RE). No es igual a la cifra completa de personas que podrán votar por el candidato de su preferencia como presidente de Venezuela.

El analista electoral, Pedro Luis Ortega, detalló que, por los retardos, las limitaciones de los puntos instalados y otras irregularidades, en Venezuela, al menos un millón de jóvenes no logró inscribirse para sufragar el 28 de julio, mientras que otros dos millones tampoco lo lograron en el exterior, tras cumplir la mayoría de edad como migrantes.

“Si revisamos un poquito más a profundidad la cifra de los que están fuera del país, solo 508 se pudieron inscribir en el Registro Electoral. A eso hay que descontar a los que lo hicieron en Ecuador, porque nosotros ya no tenemos relaciones diplomáticas con ese país y esos votantes también van a quedar en el limbo. No van a poder votar”.

Muchos venezolanos no podrá votar el 28 de julio

No son pocos los que, aun queriendo participar, no podrán votar el 28 de julio. “Me atrevería a decir que alrededor del 20% del padrón electoral no pudo actualizarse. Principalmente del exterior, pero también en Venezuela”, advirtió el especialista electoral, Jesús Castellanos.

Sus datos indican que el número de venezolanos que no se pudo inscribir o actualizar su información en otros países supera los tres millones 200 mil, de acuerdo a estimaciones de la ONG Súmate, lo que se traduce en más del 98% de los migrantes.

Ortega indicó que desde que se habilitó la opción en la web del CNE para verificarse en el Registro Electoral definitivo para el 28 de julio, está haciendo el monitoreo de las personas que habían hecho reclamo para saber si le salió el cambio o si aparecen o no.

“Pero la verdad es que este Registro Electoral está distanciado de la realidad venezolana. Quedaron muchas personas dentro y fuera del país sin inscribirse”.

Solo 6% más electores que en 2018

El número de venezolanos habilitados para votar en la elección presidencial de 2018 fue de 20 millones 526 mil 978. Aunque no se han dado cifras definitivas para el 28 de julio, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, dijo el 17 de abril de este año, un día después de cerrar el registro, que 604 mil 964 venezolanos se inscribieron como nuevos votantes.

Con la suma de electores de 2021, cuando ocurrió el más reciente proceso comicial, eso se traduce en 21 millones 764 mil 810 personas que pueden participar en el proceso del 28 de julio., Es igual a solo 6% más que hace seis años.

Datos de la asociación civil Voto Joven indican que los nuevos electores en el país aumentan a razón de 500 mil personas cada año, al cumplir 18 años. Esto se traduce en que desde 2018, al menos tres millones ya están aptos para inscribirse. La cifra difiere en más de dos millones con la anunciada por Amoroso en abril.

En las elecciones regionales y municipales de 2021, el CNE anunció que 21 millones 159 mil 846 venezolanos estaban en el Registro Electoral. Es así como, desde ese entonces, solo hubo un incremento de 2,86% de electores para este 28 de julio.

Irregularidades en el Registro Electoral desde el comienzo

La última jornada especial de Registro Electoral, previa a la planificada este año, fue del 1 de junio al 15 de julio de 2021. Fueron 45 días en total y 783 puntos en todo el país con mil máquinas.

Pero en 2024 todos esos números cambiaron. El proceso se abrió el 18 de marzo y cerró el 16 de abril, apenas 30 días. Y se activó 60% menos lugares: 315 puntos instalados, con un número de máquinas que nunca se divulgó. Se desconocía cuántas eran y dónde estaban ubicadas las itinerantes.

“La jornada de inscripción y actualización 2024 constituye un retroceso con respecto a los avances de las elecciones 2021, en cuanto a días y puntos destinados”, enfatizó Castellanos.

Con esta experiencia para el 28 de julio, la recomendación del especialista es que, para procesos electorales a futuro, se cumpla con el mandato constitucional y legal, comenzando por la autonomía e imparcialidad del ente comicial. “Evitar las asimetrías y las ventajas institucionales del actual gobierno en manejo de poder y recursos del Estado, además de fortalecer a los partidos políticos y a la ciudadanía en la participación electoral”.

Ante este panorama se está a la espera de la publicación del número definitivo de votantes para el 28 de julio, así como la cifra y distribución de los centros y mesas electorales. Informaciones manejadas por Ortega señalan que se creó un número considerable de nuevos centros donde reubicaron a más de un millón de votantes, lo que puede marcar la diferencia en este proceso.

