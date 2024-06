El expresidente y precandidato republicano Donald Trump (2017-2021) afirmó este viernes, un día después de su debate con el actual mandatario de EE.UU., Joe Biden, que el problema de este último no son sus 81 años, sino su incompetencia.

«El problema de Biden no es su edad, es su incompetencia. Es tremendamente incompetente», dijo en Chesapeake (Virginia) en su primer mitin tras el cara a cara del jueves con su previsible rival en las urnas en noviembre próximo, cuya actuación en ese encuentro ha desatado las alarmas en el bando demócrata.

El exmandatario se llegó a preguntar cómo va a poder sobrevivir Estados Unidos «cinco meses más» con Biden en el poder: «Este es el momento más peligroso en la historia de nuestro país».

«El Biden del escenario de ayer es el mismo que nos dio fronteras abiertas y una inflación disparada», añadió con un tono pausado y satisfecho después de que encuestas de distintos medios le dieran como claro ganador de la noche.

La lectura que hizo la campaña del republicano sobre el encuentro apuntaba igualmente que Trump ofreció una «clase de debates magistral».

Precandidato Donald Trump

«Desde el principio tuvo un mensaje claro con el que golpeó a Biden toda la noche: que Biden ‘ha hecho un mal trabajo’ como presidente y que la vida era mejor para los estadounidenses durante la Administración de Trump», dijo su equipo.

Tanto Trump como Biden han tenido este viernes mítines electorales.

El demócrata, que estuvo en Raleigh (Carolina del Norte), intentó poner freno en el suyo a las críticas recibidas por su pobre desempeño en los platós de CNN en Atlanta, donde se mostró titubeante y por momentos incapaz de terminar las frases.

«No me presentaría de nuevo si no creyera con todo mi corazón y mi alma que puedo hacer el trabajo. Hay demasiado en juego», recalcó Biden, que admitió que no camina «con tanta facilidad» como solía, no habla de manera «tan fluida» ni debate tan bien como en el pasado, pero sabe «decir la verdad» y hacer su labor.

