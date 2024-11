UC celebró Día del Estudiante Universitario con música

La Dirección Central de Cultura de la Universidad de Carabobo se anticipó a la fecha y este miércoles celebró el Día del Estudiante Universitario, con la presentación de la banda UC Jazz.

El evento se desarrolló en la tarima de esta dependencia, ubicada en Bárbula, y permitió que los presentes disfrutaran de un viaje musical con lo mejor de este género.

La agrupación bajo la dirección de Alexander Medina interpretó Bouncing with Bud, Pfrancing, Cómo en Vietnam, All things you are, Dolphin Dance, Summertime y Conchita de Mango.

La audiencia también disfrutó de la presentación del grupo de Danzas Universidad de Carabobo, cuyos integrantes bailaron algunos temas interpretados por la agrupación UC Jazz.

Bajo la dirección de Yini Sánchez, los jóvenes también realizaron una fusión de ritmos latinos y flamenco.

La energía del evento continuó intensificándose con la actividad Exprésate sin Miedo, la cual unió al público en un ambiente creativo donde pudieron desarrollar su imaginación a través de diferentes técnicas del dibujo.

La celebración también incluyó un recital de poesía, en el cual José Mestre del área funcional de Artes Literatura, llevó a los presentes por el mundo de los versos con los trabajos: Hotel Caracas Sundance y Hay una Iglesia en llamas en el medio de mi Corazón entre otros.

La directora de Cultura, María Blanca Rodríguez, dijo estar contenta por la realización de esta actividad.

"El orgullo de la Universidad de Carabobo son sus estudiantes, en cada una de sus habilidades: deportes, académico, área artística y cultural".

Mencionó que los jóvenes pasaron una mañana disfrutando de buena música, baile y poesía.

Igualmente, agradeció la labor de todo el personal de la Dirección y las agrupaciones que hicieron posible este evento.

