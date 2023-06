Más de 10 millones de venezolanos, un 40% de las 25 millones 700 mil personas en edad de votar, corren el riesgo de no poder inscribirse o no poder actualizar sus datos en los centros del Registro Electoral y, por ende, no poder votar en las elecciones presidenciales de diciembre de 2024 y en las parlamentarias, regionales y municipales de 2025.

Asociaciones de participación político-electoral, agrupaciones juveniles y estudiantiles y organizaciones de derechos humanos en Venezuela y en el exterior, sumaron esfuerzos para realizar la campaña, El Registro Electoral es mi derecho, que permita avanzar hacia una mayor participación política de los venezolanos, señalaron en un comunicado.

Aragua en Red, Ciudadanía Activa, Compromiso Ciudadano, Foro Permanente de Juventudes, Fundación Espacio Abierto, Gente del Petróleo, Grupo La Colina, Manifiesta, La Tertulia de los Martes, Médicos Unidos de Venezuela, Movimiento Ciudadanos Venezolanos en el Mundo, Red Org Vecinales de Baruta, Venezolanos Siempre y Voto Joven, unen esfuerzos para ejercer presión ciudadana ante el ente electoral.

Unos 10 millones de venezolanos en riesgo de no poder votar

Lo que persiguen es que el CNE cumpla su deber de multiplicar los centros de Registro Electoral, como mínimo 2000 puntos distribuidos en las mil 136 parroquias que existen en el país, y activar los consulados para que los venezolanos en el exterior tengan la posibilidad de registrarse.

La ley de Procesos Electorales, en su artículo 33, confiere a organizaciones con fines políticos, comunidades organizadas, comunidades y organizaciones indígenas la facultad de solicitar al Consejo Nacional Electoral la apertura de centros de inscripción y actualización.

La sociedad civil organizada, por encima de los obstáculos evidenciados con la sustitución irregular del Directorio del CNE, entre más escollos que seguramente el régimen intentará colocar, no desmayará en reclamar sus derechos ciudadanos, precisa el documento en el que invitaron a otras organizaciones ciudadanas a incorporarse a esta campaña y hacerla suya.

Todos los venezolanos en edad de votar, los que han emigrado, los que fueron reubicados arbitrariamente y los que han cambiado de dirección, tienen derecho a inscribirse o actualizar sus datos en el Registro Electoral para participar en las elecciones de 2024 y 2025.

A pesar de esta situación irregular, estas ONG instan a los ciudadanos a acudir a las sedes del CNE en las capitales de estado para inscribirse o actualizarse en el Registro Electoral, y así, a pesar de todas las trabas que impone el gobierno, demostrar el interés de participar en las elecciones y ejercer el derecho al voto, señala el documento.

Las organizaciones interesadas en participar en esta campaña El Registro Electoral es mi derecho pueden escribir al correo REesmider[email protected] para manifestar su deseo de formar parte de ella.

Nota de prensa