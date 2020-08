Yamelis González llegó a las 4:30 de la tarde de este martes a la estación de servicio Paramacay, en Naguanagua. A pesar de que no estaban despachando combustible, González se quedó en la cola con la esperanza de que la cisterna llegara para equipar el tanque de su vehículo a primeras horas de la mañana de este miércoles, pero eso no pasó.

Su carro estaba en el lote de los primeros 100 en la fila, pero luego de 17 horas en espera no había equipado el tanque. Colas paralelas de funcionarios policiales y sus familiares retrasaron la jornada denunció.

La cola kilométrica de los usuarios que pernoctaron en las adyacencias de la estación de servicio era un caracol que se extendía hasta el sector Santa Ana, mientras que en los alrededores del CC FreeMarket, en la avenida Universidad, había otra fila de vehículos.

“Eso es un abuso de los militares que meten su gente y uno que está desde ayer no ha pasado. Ellos no madrugaron, no amanecieron acá”, repudió González.

El distanciamiento físico de al menos un metro entre personas para minimizar riesgos de contagios por COVID-19 tampoco se cumple en las colas para pagar y esto es algo que le preocupa a González. “Las personas deberían estar en sus vehículos, meterse en la isla y cancelar ahí. Pero así amuñuñados, ¿cómo nos cuidamos contra el COVID-19? Estoy muy molesta, esto es preocupante”.

En esta estación de servicio que expende gasolina a precio subsidiado llegó una cisterna con 36 mil litros de combustible, indicó el efectivo militar a cargo.

Otra de las E/S subsidiada que estaba dispensando gasolina la mañana de este miércoles fue Palo Negro, cerca del Palacio de Justicia en Valencia. Allí, la cola era de al menos cinco cuadras y los conductores podían equipar el tanque sin distinción del terminal de la placa, señaló un funcionario policial que custodiaba la gasolinera.

La aglomeración de personas era una escena que se repetía en esta estación custodiada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y Carabobo.

Magali Plazzola luego de pasar tres horas en fila intentó comprar 25 litros de gasolina pero el sistema Biopago no le reconoció la huella. “Me dicen que me retire, que me vaya, pero ¿Cómo me voy a ir? Yo soy jubilada y no gano en dólares para irme a una premium”.

En las gasolineras Santa Ana, Naguanagua, Lara 2, Michelena, Girón, La Isabelica y Guataparo no estaban surtiendo gasolina y los encargados desconocían cuándo podría llegar la cisterna. Mientras tanto, decenas de conductores aguardaban en cola esperando que iniciara el despacho.

“Es una incertidumbre total”, dijo Alfredo Morales quien llegó a la E/S Guataparo a las 8 de la noche de este martes y 15 horas más tarde su vehículo seguía en el mismo lugar en la fila. “Me quedaré hasta que llegue la gandola porque no tengo gasolina para moverme”.

En el caso de las E/S Premium, la escasez de gasolina también está presente. Durante recorrido por nueve gasolineras, se constató que solo dos estaban surtiendo con largas colas de vehículos.

El encargado de la estación Guaparo manifestó que trabajaban con la reserva. Hasta las 10 de la mañana de este miércoles no habían recibido la gandola con combustible y aseguró que no habían sido notificados de la frecuencia con la que les despacharían gasolina.

Trigal Sur, fue la otra E/S premium que estaba trabajando en horas de la mañana. La cola de vehículos pasaba el módulo policial y se extendía por la calle Libra con avenida Mañongo.

A la lista de estaciones cerradas se le suma La Ceiba, Prebo, Los Colorados, Campo Alegre, El Trigal, Cabriales y La Granja.

