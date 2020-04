Vecinos de diferentes sectores del municipio Guacara, en el estado Carabobo, protestaron por la falta en el suministro del agua, lo que dificulta el cumplimiento de las medidas de higiene que exige la cuarentena colectiva decretada por el Ejecutivo Nacional.

La protesta fue liderada este lunes, por los habitantes de sectores de la parroquia Ciudad Alianza, conformados por la urbanización Villa Alianza I y II, Aguasal, Villas del Lago, Río Verde I y II, Prados del Lago y José Laurencio Silva.

“Tomamos la iniciativa de salir a manifestar por la falta de agua en nuestros sectores, ya que tenemos 15 días sin este servicio tan vital, en medio de una pandemia mundial”, dijo María Auxiliadora Rojas, vecina de la parroquia.

El diputado a la Asamblea Nacional, Armando López, hizo un llamado al alcalde de Guacara y las autoridades de Hidrocentro, para que atiendan esta problemática, la cual se agudiza a causa del confinamiento.

“Hemos acudido vía Twitter e Instagram a Hidrocentro, al alcalde de Guacara y al gobernador, y ninguno no has ha dado respuesta; solo mensajes repetidos que parecen un copia y pegue; no queremos eso, necesitamos soluciones, es muy grave porque la pandemia pudiera extenderse debido a la escasez de agua”, recalcó Rojas.

Otras problemáticas

El diputado López también hizo mención de fallas en el suministro de combustible en el oriente del estado Carabobo. “La falta de gasolina no nos permite la movilización, ni siquiera para buscar agua potable para nuestro uso y consumo en nuestros hogares”, reclamó.

Estos sectores también presentan problemas con otros servicios, entre ellos la señal de televisión por cable, cuya falla persiste desde hace más de un mes. Por ello los afectados solicitaron a la empresa de telecomunicaciones Intercable, que restablezca el servicio.

Nota de Prensa