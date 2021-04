Vecinos de las calles 135 y 135-A de la urbanización Los Sauces denunciaron que vienen padeciendo una escasez de agua potable desde hace más de dos años; mientras que en el último año la situación se ha agudizado aún más.

La información fue suministrada, por Fernando Arraez, secretario parroquial de Profesionales y Técnicos de Un Nuevo Tiempo (UNT) en San José, municipio Valencia, quien agregó que hace algunos meses llegaba agua, al menos a las tuberías de la parte de afuera de las casas; “sin embargo, ahora no llega nada”.

Arraez dijo que hace dos meses, de forma mancomunada con Hidrocentro, Alcaldía de Valencia y vecinos organizados, se inició un trabajo de instalación de una manguera que adquirieron los vecinos para suministrar agua.

“La perforación le correspondía a la Alcaldía de Valencia, pero ese trabajo no lo han culminado, quedó a medias; ahora tenemos las calles destrozadas y no han cumplido el objetivo de poder surtir con agua a la comunidad; Hidrocentro no ha podido concluir el trabajo”, denunció Arraez.

El dirigente vecinal destacó que para que la máquina de la Alcaldía de Valencia pudiese trabajar los vecinos consiguieron el gasoil; pero ha pasado más de un mes y no han regresado para concluir.

Asimismo, resaltó que el Jardín de Infancia Los Sauces también se encuentra sin agua potable por tubería.