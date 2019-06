La venezolana Mayra Martínez Spencer, que recibió uno de los premios del concurso de bolsos en Nueva York de diseñadores independientes, aseguró este jueves que es un impulso para su joven carrera a la vez que lo considera un momento de alegría en medio de la crisis que vive su país.

“Representar a mi país es un gran orgullo y más que todo en esta categoría de ‘amor propio’. Se necesita tanta sanación por tantas cosas que uno mismo pasa y que pasa la familia por situaciones, como la política”, indicó la diseñadora, radicada en la ciudad de Miami.

“Es abrumador, espectacular, un orgullo estar en esta posición”, afirmó.

Al concurso Independent Handbag Designer Awards, que fundó la diseñadora Emily Blumenthal y se celebró el jueves, acuden los finalistas que tras someter sus propuestas son elegidos por un jurado formado por miembros de la industria de la moda.

A los que reciben los premios, que se dividen en varias categorías, una firma de modas le reproduce su diseño.

Cada año hay varios latinoamericanos entre los finalistas y además de Venezuela figuraron en esta decimotercera edición Puerto Rico, Brasil, Perú, Colombia y España.

“Fue una experiencia muy grande representar a nuestros países”, afirmó la venezolana, que estudia en el Miami International University of Art and Design, y cuyo bolso ganador será reproducido por la firma de Aimee Kestenberg, que en dos ocasiones figuró en la lista de ganadores y fue miembro del jurado este año.

“Nunca me esperé ser una finalista y menos que iba a ganar y estoy súper emocionada. Todos los que concursaron tienen talento. Ya me sentía complacida por ser finalista. Haber ganado me ayuda a crecer y a lanzar mi marca y ser parte de esta gran comunidad del arte”, aseguró.

Perú estuvo representado por Manta, con casi ocho años en el mercado y comprometidos con el medioambiente, que utiliza telas que descartan las fábricas o sacos de granos de café para confeccionar sus bolsos, cojines o tapetes, entre otros accesorios, de acuerdo con su fundadora Arletti del Aguila.

Para este concurso, la bolsa de la peruana compitió en la categoría “green bag” (bolsa verde).

Manta trabaja con comunidades indígenas y coloca en cada bolso un pedazo de telar que confeccionan y que les representa.

Las puertorriqueñas Eda Aguilar, el estudiante de diseño de origen ecuatoriano-puertorriqueño Alejandro Guillén, Paola Palacio de Colombia, María Duque de Venezuela, y Mila de Campos, de España, también fueron finalistas este año.