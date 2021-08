Un nuevo caso de discriminación fue denunciado por un joven venezolano en Perú, quien se identificó como Edgar Alexander Paraguán García, quien asegura que fue dado de alta en el hospital Santa Rosa de Piura, luego de ser asaltado y atropellado por desconocidos.

Edgar Alexander Paraguán García, dijo a los periodistas mientras yacía debilitado y convaleciente tirado con visibles signos de indigencia en una acera, que en el centro de asistencia médica solo le “cosieron“ la cabeza y lo mandaron a la calle, a sabiendas que no contaba con ningún familiar u otra persona. Mientras, el joven se quejaba de que los dolores continuaban.

“Me robaron, me atropelló un carro y me trajeron para acá. Solo me cosieron y me soltaron como un perro aquí”.

TVes… Ayudemos RT..

En piura peru se encuentra desde el 2 de agosto si alguien lo reconoce dice que se llama Edgar Alexander Paraguan Garcia 26971101 que es de puerto la cruz si alguien lo reconoce dar aviso a sus familiares el joven tiene lesiones en la cabeza y las piernas pic.twitter.com/zhy7aH5bcD — lichiduran (@lalogitud) August 5, 2021

Relata que cuando llegó al hospital estaba inconsciente y que nunca lo vio un doctor. Y repetía que solo lo cosieron.

Edgar Alexander Paraguán García llegó al Perú desde Puerto La Cruz, en Venezuela, hace apenas un mes, por lo que usuarios de las redes sociales piden la asistencia de primeros auxilios a las autoridades del Perú, o alguien que lo reconozca y ayude, dando aviso a sus familiares, ya que tiene dificultad para moverse, debido a sus lesiones en la cabeza y en las piernas.