La selección de baloncesto de Venezuela derrotó este domingo a la de República Dominicana por 79-78 en un encuentro que necesitó tiempo extra y alargó a siete victorias su soberbia campaña en las eliminatorias para el Mundial de China en 2018 en la que solo ha sufrido una derrota.

Los venezolanos se afirmaron como líderes de su grupo y se mantienen invictos en casa.

Los locales desplegaron un juego ofensivo pleno en el primer cuarto pero carecieron de acierto en el aro.

El desgaste físico hizo que los dirigidos por el argentino Fernando Duró cedieran ante la fuerza de los Dominicanos en el área pintada y terminaran el primer cuarto abajo en el marcador por 15-16.

En la segunda parte los visitantes mostraron más oficio mientras a la Vinotinto de las alturas le costaba cerrar los ataques.

La defensa sólida sostuvo la estantería pero no fue suficiente para evitar que los caribeños sacaran ventaja y fueran al descanso arriba en la pizarra por 18-22.

Los dominicanos aprovecharon la ventaja de contar con jugadores de mayor estatura, mientras los locales se apalancaron en varios tiros triples para recuperarse e imponerse en el tercer cuarto 16-12.

En el cuarto parcial Venezuela apretó defensivamente para regresar en el juego robando balones y logrando culminar los quiebres.

Los últimos minutos fueron de ida y vuelta en los que Dominicana sufría con la marca venezolana y la ventaja no era superior a dos puntos en cada intercambio, Venezuela se quedó con el cuarto tiempo con pizarra 19-18.

😔 Missed today's action between @OficialFVB 🇻🇪 and @RDBSeleccion 🇩🇴 in the #FIBAWC Americas Qualifiers?

😅 Don't worry, here're the best plays of the game! #ThisIsMyHouse pic.twitter.com/YbzDSIL3GU

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 16, 2018