La presidente del Colegio de Profesores de Venezuela, concejal y vicepresidente de la Comisión de Urbanismo y Territorio del Consejo Municipal de Valera, Iraly Guerrero, dio a conocer en #LosAndesEnVIVO, sus opiniones en diversos temas.

En primer lugar se abordo el inicio del año escolar a lo cual manifestó que existe mucha expectativa, ya que la mayoría de las intuiciones no están dotadas, adecuadas, ni presentan las mejores condiciones para el inicio del año escolar “Anteriormente los docentes compraban pintura, cuadernos, limpiaban jardines, se mandaba a arreglar pupitres, se daba un presente al alumno como estimulo al regreso a clases, esto no esta previsto, ya que los sueldos y salarios son paupérrimos violatorios del articulo 91 de la CRBV, que garantiza el derecho a un salario digno”

Reconoció la docente que por medio de las Brigadas Cívico Militares (Bricomil) se han recupedo varias instituciones, pero solo como maquillajes externo, pero a lo interno de cada escuela, estas carecen de agua, sistemas eléctricos infuncionales, no poseen salas de baño, en su mayoría con las pocetas dañadas, en si las condiciones nos son las mas optimas del inicio escolar.

Igualmente es preocupante la dotación de uniformes escolares, se necesitan 120 dólares para la compra de los mismo y comparado con el sueldo base de 130 Bolívares, sencillamente ninguna familia tiene como satisfacer esta necesidad del alumno… En ese orden de ideas indico que la motivación del Maestro “esta por el suelo” le han conculcado sus sueldos y salarios, “El maestro debería de estar ganando por encima del Costo de la Cesta Básica que ronda ya 550 Dólares (18.750 BS), y por ejemplo un docente 6, con Maestría devenga menos de 20 dólares al mes (680 Bolívares).

Abuso Político

Denunció el abuso político partidista que se pretende dar en la instituciones escolares, haciendo referencia a la recién marcha gubernamental con presencia de educadores a lo cual –Guerrero aclaro- no fueron maestros, fueron instituciones, consejos comunales, funcionarios de Consejo Municipales y de la gobernación, muchos de ellos con mucha humildad para proteger la llorantina de los sueldos que no alcanzan para nada, los bonos que los ganamos en las calles no forman parte del salario a la hora de una jubilación o pago de prestaciones sociales, vivimos del día a día, los docentes poseen un salario de hambre y miseria, la motivación esta golpeada.

Aseguró “No vamos a permitir la política partidista dentro de las escuelas, hace poco le hicimos saber al gobernador a través de las organizaciones sindicales, que existen normas, leyes como el articulo 104 de la CRBV en concordancia a los artículos 10 y 12 de la Ley Orgánica de Educación que prohíben toda injerencia de orden político partidista en las instituciones educativas “El gobernador ha dicho en su programa radial día 29-9-2023, que no prestaría atención a la Ley, debe ser que esta por encima del Presidente de la República, si el mismo Nicolás Maduro, respeta la Constitución, es ilógico que un mandatario regional, que es el modelo a seguir, haga todo lo contario, el gobernador empezó bien su gestión, pidió vasos comunicantes, contraloría común en pro del desarrollo del estado, de la noche a la mañana, todo lo tiro por la borda, su cambio radical no se explica, hasta cae en la irracionalidad”.

Seguiremos la lucha

Como organizaciones signatarias seguiremos en la lucha, en el marco del respeto normativo de las leyes vigentes y el Reglamento de la Profesión Docente. Esto de pretender imponer directores y maestros en la escuelas sin llamar a concurso, es justamente para tenerlos como actores políticos, piezas políticas en las escuelas, obvian los artículos 10-12 de la LOE, pero lo usan para agredir y violentar derechos de los maestros.

En ese sentido dijo la presidente del Colegio de profesores de Venezuela seccional Trujillo “estaremos acompañado a los educadores en este inicio escolar, siendo observadores, a los padres y representantes darles gracias por su apoyo brindado y a los directores recordarles el art 25 CRBV, que establece que todo hecho en prejuicio de la institución o maestro puede ser penado máximo se trata de derechos laborales.

¿El gobernador ha insistido en colocar a directores y maestros que sean chavistas, que responde Ud.?

-La máxima autoridad de cualquier institución educativa es el Consejo General Docente, se reúnen maestros, coordinadores docentes, directores para revisar si el postulado reúne el perfil, no político, sino académico por cuanto estudio en una Universidad sin la exigencia de carnet partidistas, aquí lo que se pretende es vulnerar a quienes están capacitados para ejercer la docencia, y colocar como ya mencione piezas políticas, que en su mayoría son reposeros y personas no graduadas o simplemente bachilleres.

Agregó para esta semana saldrá un remitido de la coalición docente donde se exhorta a no permitir “docentes” que no reúnan los perfiles adecuados estimados por el sistema educativo.

¿Cómo es la atención alimentaria de los niños y niñas escolares, dado que muchas escuelas no cuentan con comedores?

– Si hay cierta atención alimentaria, deficiente pero la hay, lamentable que el programa bandera del extinto presidente Chávez, Escuela Bolivarianas, con desayunó y almuerzo, programa excelente, haya desparecido, hoy solo se les da por lo mínimo Caraotas y Arroz.

¿Habrá manifestaciones magisteriales en este inicio escolar?

-La lucha magisterial sigue, no se justifica el ingreso de 4000 mil nuevos docentes en el estado Trujillo, lo que vendrían a estar subempleados, dando tres maestros por aula, que en su mayoría “Lo digo con causa y prueba, no reúnen los perfiles académicos, lo que se convierte en una practica pirata de la pedagogía, y ser utilizados como arma política, desmejorando la calidad de enseñanza”

Convención Colectiva

Igualmente se toco el punto de la Convención Colectiva manifestando la entrevistada que toda discusión de la III Convección Colectiva ha quedado en palabras la Ciudadana Ministra de Educación se ha lavado las manos. Siguen la 17 Clausulas aprobadas, esperando discutir la económicas. Mientras que a quienes pretendan jubilarse o obtener sus prestaciones solo les otorgan 1.600 bolívares, por 20 a 25 años de servicio. Anuncio que las Federaciones de Educación signatarias de esta contratación sigue pie de lucha hasta lograr las reivindicaciones que todo “educador de este País es merecedor”.

Como Concejal

Ya tocando el terreno municipal en su condición de edil, le increpamos ante la preocupación del servicio del aseo urbano, para lo cual se han aprobado varios recursos y hasta ahora “No se le ha visto el queso a la Tostada”

Nos explica la Concejal Iraly Guerreo “somos nueve concejales, cuatro de Bancada Democrática y 5 del PSUV, ciertamente se han aprobado recursos y en vista de la situación que presenta el servicio de la recolección de basura, estamos esperando repuestas del ejecutivo para conocer el uso de estos créditos.

Por otro lado a través de la Comisión de Urbanismo Territorio que preside el Concejal Germán Lares (Psuv) y mi persona como vicepresidente se ha venido trabajando en proyectos de reciclaje con empresas que manejan este tipo de soluciones, se han instalado mesas de trabajo con la participación de empresarios en este caso Acoinva, hemos desarrollado campañas de conciencia ciudadana para tal fin. Hay dos propuestas sobre el reciclaje presentadas al Poder Ejecutivo Municipal, una de ellas contempla la colación de isla verdes de recolección de desechos, lo grave del caso es que no hay interés en aprobar proyectos por parte de la Alcaldía quien representa al Ejecutivo Municipal. “El Ejecutivo no se deja ayudar”. Nosotros como legisladores hacemos leyes, ordenanzas, proyectos, pero quien los aprueba y ejecuta es la Alcaldía.

Obra dudosa

La Bancada de la Oposición denuncio la construcción de una obra a al altura del CC Plaza, ¿qué paso con esa obra?

– Como bancada de la oposición queremos, deseamos, trabajamos por el desarrollo del municipio Valera, en cuanto a este caso, allí se vienen violentado las normas establecidas en las ordenanzas, por ejemplo no se ha respetado el retiro de la calzada, se construye una pared en toda el área perimetral de dicha construcción, lo grave de este caso es la forma de ejecución el permiso lo otorga Ingeniería Municipal, pero si que este pase ni a la Comisión de Urbanismo, ni a la Cámara Municipal. Exhortamos a OMPU a responder ante estas irregularidades y creemos que una medida seria la de paralizar esta obra hasta tanto no se aclaren los lados oscuros que tiene. La alcaldesa debe poner orden en la Casa Municipal, se siente un vacío que origina cierta anarquía en la Alcaldía.

Posición partidista

Al cierre de la entrevista la aprovecha para informar que su partido Avanzada Progresista realizo su congreso regional en el estado Trujillo, ratificando a las autoridades regionales y aprobaron los estatutos y se preparan para la convección nacional.

Sobre las primarias de las cuales AP, no forma parte exhorto a los participantes de ellas a buscar la reunificación de la unidad democrática, aseverando que Avanzada progresista esta ganada en la búsqueda de un candidato único, – Sostenemos la vía electoral como el camino a través del voto, para lograr los cambios necesarios que Venezuela reclama.