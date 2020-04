El fotógrafo de la AFP Yasuyoshi Chiba ganó el jueves el premio World Press Photo del año 2020 por una imagen de un joven recitando un poema en medio de manifestantes en Sudán, una instantánea que simboliza “la esperanza”, según el jurado del prestigioso galardón.

El carácter “poético” de la fotografía ilustra el poder de la juventud y el arte, estimaron los jueces del más importante premio de fotoperiodismo en el mundo.

Chiba, fotógrafo japonés basado en Nairobi, logró también con esta imagen el primer premio en la categoría “Información general, instantánea”.

Otros dos fotógrafos de la AFP fueron también recompensados: Nicolas Asfouri y Oli Scarff. El segundo premio en la categoría “Acontecimientos contemporáneos, instantánea”, lo obtuvo otra foto, tomada para la AFP por el fotógrafo independiente Sean Davey, que inmortaliza a una niña con una mascarilla y jugando con sus amigos en un centro de acogida en Australia, que en esos momentos sufría de una gran oleada de fuegos forestales.

– “Poema de protesta” –

La foto del World Press Photo 2020 fue tomada el 19 de junio en Jartum. Un joven, con la boca abierta, en medio de una multitud de habitantes de la capital sudanesa que gritaban lemas, recita un “poema de protesta”, resaltan los miembros del jurado.

Vestido con una camisa azul claro, el joven está iluminado por la luz de una decena de teléfonos celulares. En primer plano aparece un rostro sonriente, de perfil.

“Es el único grupo que manifestaba pacíficamente que me encontré durante mi estancia, y me conmovió la solidaridad imbatible de su revolución”, explicó a la AFP Chiba, de 48 años.

La foto “mostraba que la gente seguía guardando esa pasión en su interior, y yo tenía la sensación de ser uno de ellos”, añadió.

“Me di cuenta cómo la fuerte voluntad de la gente estaba ahí, y que no podía ser sofocada por la violencia”, explicó.

Tras la destitución en abril de 2019 del exdictador Omar Al Bashir por parte del ejército, bajo la presión de la calle, las manifestaciones continuaron en Sudán, hasta que el poder inició una frágil transición hacia un poder civil.

La fotografía de Chiba “ilustra el poder de la juventud, el poder el arte. Ilustra la esperanza”, explicó Tanvi Mishra, miembro del jurado.

– “Amor” –

“La destacable obra de Chiba da fe de su talento, de su valentía, de su trabajo encarnizado y de su profesionalismo”, declaró el director de Información de la AFP, Phil Chetwynd.

“El premio da fe del compromiso constante de la AFP para explicar historias en lugares difíciles como Sudán, y supone un homenaje a nuestra red inigualable de fotógrafos en África”, añadió.

“Estamos igualmente muy orgullosos de que el jurado haya optado por reconocer la excelencia de nuestra cobertura en Hong Kong, así como nuestra cobertura deportiva y medioambiental”, destacó.

En la serie de fotos galardonada de Nicolas Asfouri aparecen niñas estudiantes en Hong Kong, vestidas de azul, con mascarillas en el rostro, las manos agarradas, o un manifestante que corre con un paraguas rojo y una pancarta amarilla en la que está escrita la palabra “AMOR”.

“Me siento muy satisfecha de estas recompensas puesto que subrayan la importancia de estar sobre el terreno, en todas partes y el máximo de tiempo, lo más cerca posible de la gente”, declaró la directora de fotografía de la AFP, Marielle Eudes.

Tres premios más para AFP

Esta edición también distinguió a otros tres fotógrafos de AFP. Nicolas Asfouri, basado en Beijing, recibe el primer premio en la categoría ” General News – Stories ” por su serie de imágenes llamadas ” Hong Kong Unrest ” realizadas durante las protestas en favor de la democracia en Hong Kong. Sus fotos también fueron nominadas en una nueva categoría presentada este año “World Press Photo Story of the Year”. Su trabajo en Hong Kong ya ha sido reconocido este año con el Premio a la Excelencia en la categoría “General News” del Pictures of the Year 2020.

La foto “Bushfire Evacuation Center ” de Sean Davey, que inmortaliza a una niña con una máscara jugando con sus amigos en un centro de recepción en Australia, en medio de violentos incendios forestales, obtuvo un segundo lugar en la categoría “Contemporary issues – Singles”.

Basado en Australia, donde su trabajo se exhibe regularmente, Sean Davey tiene más de 20 años de experiencia cubriendo las noticias del país.

Oli Scarff recibió el tercer lugar en la categoría ” Sports – Singles”. Su instantánea “Liverpool Champions League Victory Parade” muestra una marea de seguidores de Liverpool marchando por las calles de la ciudad después de su victoria sobre el

Tottenham Hotspur en la final de la Liga de Campeones.

Basado cerca de Manchester, Oli Scarff ya fue galardonado en 2018 en

esta misma categoría.