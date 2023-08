Según el presidente de Un Nuevo Tiempo (UNT) Carabobo, Ylidio Abreu, en el país hay cientos de políticos que han sido inhabilitados inconstitucionalmente, entre ellos tres de los candidatos a las elecciones primarias del próximo 22 de octubre.

Durante una entrevista en un programa radial mencionó que María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano están miserable e inconstitucionalmente inhabilitados. “Lamentablemente esa es una realidad que está allí, a pesar de su inconstitucionalidad».

“Creo que debemos hacer un gran esfuerzo para que los habiliten a todos, sin embargo, si no se logra lo que no podemos aceptar es que eso nos haga salir de nuestros cabales y al final digamos que no vamos a ninguna elección”, recalcó.

Afirmó que contra todas las dificultades que hay en la nación, si las personas salen a votar masivamente es posible un cambio de gobierno pacifico, democrático y electoral en el 2024 (año en el que se realizarán las elecciones presidenciales).

También dijo que las primarias son imparables, van con toda la fuerza y que UNT apoyará al candidato de la oposición que gane los comicios.

