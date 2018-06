Veintidós niños han fallecido en Carabobo este 2018 por padecer de cáncer, mientras peligra la vida de otros 10, informó la presidenta de la Fundación de Ayuda del Niño con Cáncer de Carabobo (Fundanica), Virginia Segovia de Bolívar.

La escasez de medicinas, quimioterapia y antibióticos en la entidad ha influido en las muertes de estos jovencitos, expresó conmovida la presidente de Fundanica.

“La situación de este año es dramática. No hay medicinas, no hay quimioterapia, no hay antibiótico. Nuestros niños están muriendo. Este año tenemos 22 niños fallecidos y tenemos 10 con su vida en peligro”, aseguró.

En el 2017 murieron 58 niños de los 120 que atendieron. “Hacemos un llamado al gobierno nacional a que atienda las necesidades de los niños. No pueden quedarse callados ante tanto drama y tanta muerte. Ningún niño debe fallecer en el amanecer de su vida”, expresó.

Mientras, esta fundación se centra en buscar financiamiento para la intervención de por lo menos cinco niños que ameritan cirugías. A la vez que insistió la presidente de Fundanica en que el Gobierno debe abrirse a las peticiones del canal humanitario y esta institución está presta a colaborar en lo que se requiera para hacer realidad esta necesidad, con lo que se solventaría muchos casos y se evitaría la consecusión de muertes que no se justifican.