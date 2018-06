Con el objetivo de recaudar fondos a beneficio de la Casa del Periodista enCarabobo, se llevó a cabo en esta ciudad la Cena de la Prensa, evento que contó con la participación especial de Eduardo Rodríguez Giolitti como conferencista.

La actividad se inició con palabras de Charito Rojas, periodista y maestra de ceremonia para este evento. Posteriormente, Ruth Lara Castillo, secretaria general del CNP Carabobo, ofreció su agradecimiento a todos los presentes, colaboradores así como a una docena de patrocinantes que hicieron posible esta jornada.

Este tradicional encuentro que se realizaba años atrás, y que fue retomado este año con éxito por la actual Junta Directiva del CNP Carabobo, sirvió para el reencuentro de todos: Periodistas, empresarios, representantes de gremios, cámaras, fundaciones, autoridades municipales y regionales de todas las tendencias políticas quienes asistieron con un mismo objetivo: Apoyar en la recuperación de la Casa del Periodista y sobre todo fortalecer lazos para permanecer unidos como gremio y como venezolanos.

En su conferencia, el periodista y abogado Eduardo Rodríguez Giolitti, recordó la importancia de sumar entre todos como venezolanos, de saber comunicar y la necesidad de hacerlo.

Precisó la necesidad de ir más allá de informar logrando realmente formar y transformar. “Más allá de que me reconozcan, me interesa que realmente me conozcan”, dijo Rodríguez Giolitti quien también insistió en la importancia de valorar a quienes nos rodean, reconociendo el esfuerzo de todos.

Al concluir la conferencia, los participantes del encuentro tuvieron oportunidad de compartir con Rodríguez Giolitti con un ameno brindis durante la cena en la que el menú incluyó lomito de res y pollo, acompañados de soufflé de espinaca, una barra de ensaladas, entre otros acompañantes.

La cena destacó por una hermosa decoración del salón, donde se dispusieron 24 mesas y un circuito cerrado de televisión con pantallas gigantes.

Con nota de prensa del CNP