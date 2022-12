Al menos una persona murió y otras siete resultaron heridas este domingo en una insólita jornada de protestas contra el Gobierno sirio en la ciudad de Al Sueida (sur), por el deterioro de las condiciones de vida en el país árabe, indicó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

La fuente informó de “la muerte de un joven y otras siete personas resultaron heridas, que fueron trasladadas al hospital gubernamental de la ciudad de Al Sueida, como resultado de los enfrentamientos” entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Según la ONG, con sede en el Reino Unido y una amplia red de colaboradores sobre el terreno, las fuerzas de seguridad dispararon contra los manifestantes para dispersarlos, después de que estos irrumpieran en el ayuntamiento de la urbe y retiraran la imagen del presidente sirio, Bachar al Asad.

Las decenas de personas concentradas en la entrada del ayuntamiento quemaron varios vehículos gubernamentales, según el Observatorio.

Los manifestantes denunciaban las malas condiciones de vida en la provincia, de mayoría drusa, y corearon consignas pidiendo mejorarlas, según la ONG y activistas.

“Ya no podemos más, ya no tenemos paciencia”, gritaban algunas de las personas concentradas, según los vídeos difundidos por la red de activistas Al Suwayda24, aunque dichos clips no han sido verificados por otras fuentes.

Hasta el momento, ninguna fuente oficial ha reaccionado ante esta información.

Más de 2,2 millones de personas necesitarán ayuda para afrontar el invierno en Siria, un 28 % más que el pasado año, en momentos en que la desmesurada inflación y la economía en caída libre han dejado los productos esenciales fuera del alcance de casi el 88 % de la población, según la ONU.

El Observatorio añadió que hace unas semanas decenas de ciudadanos se concentraron también en la plaza Al Mashnaqa, en el centro de Al Sueida, para protestar también contra el deterioro de las condiciones de vida y la incapacidad del gobierno para proporcionar la necesidades básicas.

La última gran protesta fue en 2020 cuando las fuerzas de seguridad sirias arrestaron al menos a una decena de personas que participaron en las manifestaciones, que se repitieron durante más de una semana, según activistas.