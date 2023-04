Alcalde antichavista de municipio merideño renuncia al cargo por motivos personales

«Me encuentro en una difícil cruzada personal y familiar que me impide continuar con el importante rol que he venido desempeñando», dice un mensaje publicado en la cuenta de Instagram del alcalde, con un video en el que anuncia su decisión, sin ofrecer detalles al respecto.

En su declaración, González explica que tomó esta decisión «después de haber rendido las cuentas» ante la Contraloría municipal, luego de un año de Gobierno, tiempo que -aseguró- sirvió para una gestión «transparente y justa».

«Hoy pido disculpas a ese personal que me ha apoyado (…) Les pido mil disculpas pero hoy quiero decirles que no es fácil cuando, nosotros como gobernantes, queremos ayudar al más necesitado (…) pero no contamos con los recursos», sostuvo.

Instan a la CNE a realizar nuevas elecciones próximamente

El partido Primero Justicia, en el que milita el alcalde, publicó un comunicado en el que pide que se respeten los derechos personales del dirigente y subraya que el personal directivo de esa alcaldía es «ajeno a la decisión personalísima» de la renuncia.

«Apoyamos a que se respete la norma electoral y la Constitución para que el Consejo Nacional Electoral fije los pasos necesarios para realizar en lo inmediato las elecciones que permitan escoger un nuevo alcalde», añade el escrito.

Medios locales aseguran que se desconoce el paradero de González, quien no ha asistido a la sede de la Alcaldía en los últimos días. EFE