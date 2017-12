Alfredo Ramos, exalcalde de Iribarren en Lara, fue dejado en libertad este sábado y ratificó su lucha por un país con democracia, justicia, seguridad social y libertad para todos.

“Yo continuaré en la lucha como siempre”, dijo afuera de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Ramos recordó que su detención, ocurrida el pasado 28 de julio en su despacho, había sido arbitraria e injusta porque no cometió ningún delito. “Con mi cara de frente no he usado atajos y esa será la lucha, y el próximo 14 de enero caminaré hacia la Divina Pastora descalzo”, expresó.

El dirigente de la Causa R agradeció a Dios, a la Divina Pastora, a su familia y todo el pueblo venezolano que pidió por su liberación. Dijo que su tiempo en prisión fue una prueba en el camino.

Sobre la Asamblea Nacional Constituyente, indicó que fueron presentados ante una institución que es una realidad y aseveró que seguirá luchando por la liberación de los presos políticos.