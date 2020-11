El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) reiteró el rechazo contundente al fraude electoral que pretende imponer el gobierno de Nicolás Maduro, con el llamado a unas parlamentarias el próximo 6 de diciembre.

Almagro participó este jueves en una conferencia virtual organizada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) en las que abordó temas sobre la crisis venezolana y sostuvo la ilegalidad de los procesos electorales en el país.

“No podemos tener la menor duda de que debemos rechazar desde el principio las elecciones del 6 de diciembre, porque obviamente van a estar amañadas con han estado todos los procesos electorales desde el 2015 para acá, cuando la dictadura pierde la Asamblea Nacional”, dijo.

De la misma forma, Amagro expresó su apoyo a la Consulta Popular aprobada por la Asamblea Nacional Legítima y reiteró su compromiso en medio de la crisis política del país.

“La legitimidad del Presidente Guaidó, de la Asamblea Nacional, tienen su origen en un proceso electoral, que fue semi democrático, pero que se respetó el resultado por las condiciones políticas de ese momento, y el esfuerzo que hizo la administración americana de ese momento para que ese resultado fuera respetado”.

“Esa legitimidad no está en juego por una nueva elección amañada. Hasta que no haya una nueva elección con características de justicia y transparencia, esa posibilidad de perder legitimidad no existe”, insistió.

Responsabilidad de Proteger

El diplomático uruguayo hizo un llamado a la comunidad internacional sobre la crisis humanitaria en Venezuela y la responsabilidad que tienen las democracias del mundo con los fundamentos de justicia y consideró que todos los elementos, así como la presión sobre el régimen deben ser incrementos.

“Nosotros hemos hablado un poco de la responsabilidad de proteger, y creemos que todo el esquema de responsabilidad de proteger ha venido siendo aplicado. Cada declaración que se ha formulado, cada proceso de diálogo que ha fracasado, cada esfuerzo de negociación y de acercamiento a todos ellos, han sido instrumentos claros de la responsabilidad de proteger”, precisó.

Almagro de la misma forma subrayó las graves consecuencias que traería para el hemisferio “la normalización de las relaciones con Nicolás Maduro”.

“Sería devastador para las democracias del hemisferio (…) No sería la mejor opción para las venezolanas y los venezolanos. Sería definitivamente condenarlos a la pérdida absoluta de sus libertades, a la pérdida absoluta de las posibilidad de crecimiento económico y de resolver los problemas sociales que hoy afectan al país”, sentenció.