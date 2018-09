El diputado a la Asamblea Nacional (AN) y miembro de la comisión de Finanzas, Ángel Alvarado, aseveró este martes que China no hizo ningún préstamo al Gobierno debido a que no llegaron a acuerdos realizados con el país asiático.



“La deuda con China son de 20 millones de dólares (…) pareciera que lo que está firme ahora son los financiamientos para las empresas chinas que están en Venezuela (…) parecía que el único éxito del viaje es el periodo de gracia que se está renovando, recordemos que estamos en default con China, el periodo de gracia se venció el 1 de mayo”, expresó Alvarado al programa Por donde vamos de Unión Radio.

El parlamentario manifestó que la AN debatirá sobre la visita de Maduro a China la próxima semana, y dijo que consignarán un acuerdo ante la embajada de ese país en Caracas de llegar a un consenso.

Asimismo precisó que los precios acordados implementados por el Ejecutivo Nacional propiciarán que “se vayan rezagando, los costos vayan subiendo, el margen de ganancia se pierde y muchas empresas venderán a pérdida o cierren”.

Alvarado agregó que en Venezuela existe “arbitrariedad económica” la cuál no va a resolver la situación del país. “Llevarse preso al gerente del Plan Suárez, al presidente de Farmatodo, o imponer una multa de $15.000 como vi que ocurrió en una bodega de Petare por no vender la azúcar al precio acordado, así a lo “mero macho” como dicen los mexicanos, no va a resolver la situación de nuestro país”, puntualizó.

Por último afirmó que todos los acuerdos de emergencia económica decretados por el Estado y rechazados por el parlamento, se mantienen vigentes porque “se ha roto el hilo constitucional”. “Cuando se rompe ese orden empieza la arbitrariedad de la que hablamos (…) Ante ese clima, no hay espacio para la inversión privada que son los motores de la recuperación económica”, concluyó.

(Con información de Noticiero Digital.com)