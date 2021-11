La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas, aseguró este jueves que la Corte Penal Internacional (CPI) debe investigar a los altos responsables de los hechos de «represión y control» en Venezuela.

«Para que sea efectiva, la CPI debe comenzar lo antes posible, y debe investigar de manera imparcial a los máximos responsables de la política sistemática de represión y control social en Venezuela, desde al menos 2014, tal y como señaló la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas en sus informes de septiembre de 2020 y septiembre de 2021», indicó AI en un comunicado.

Guevara exhortó al fiscal de la CPI, Karim Khan, a escuchar a las víctimas que «aún no han visto la justicia» y reconocer que la intervención de su despacho es «urgente» para que se investiguen con prontitud y eficacia los «crímenes de lesa humanidad en Venezuela».

Guevara Rosas señaló que aunque el principio de complementariedad insta al fiscal de la CPI a pedir a las autoridades investigaciones independientes e imparciales, no deben considerarse solo procedimientos estatales «bajo cualquier costo».

«En particular, cuando los Estados no están realmente dispuestos o no son capaces de investigar y enjuiciar por sí mismos los crímenes de derecho internacional, incluidos los altos cargos o los máximos responsables», agregó.