La asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que delibera desde el martes 25 de abril para evaluar el clima de libertad de prensa en las Américas, condenó el asesinato de un quinto periodista en Haití en los últimos meses.

Carlos Jornet, presidente de Comisión de Libertad de Prensa e Información, alertó sobre el nuevo pico de violencia que representa la muerte trágica de Ricot Jean, periodista, presentador cultural y miembro de la Redacción de Radio-Télé Évolution Inter, de Saint-Marc.

Según información que obtuvo Javier Valdivia, periodista y colaborador de la SIP, Jean, a quien conocen como DJ For Ever, lo secuestraron el 24 de abril en la noche junto a un amigo en Cité Verna por cuatro hombres armados con uniformes de la Unidad Departamental de Mantenimiento del Orden, con el pretexto de detenerlos. Sus cuerpos fueron hallados el 25 de abril en la mañana en una zona deshabitada de la comuna de Saint-Marc.

Lee también: Periodistas iberoamericanos piden más medios para luchar contra la corrupción

Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, expresó que «ante estos actos las autoridades tienen el deber de frenar la violencia e investigar de manera profunda los asesinatos, para deslindar responsabilidades».

SIP condenó asesinato de un periodista

El martes, el presidente de la SIP, Michael Greenspon, al inaugurar las sesiones de la reunión de medio año que se extenderá hasta este jueves 27 de abril en la tarde, fue categórico al afirmar la tragedia de la libertad de prensa.

Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, dijo: «Hoy tenemos síntomas inequívocos de que estamos atravesando uno de los peores momentos para la democracia en nuestras Américas… una tangible tragedia que se avecina por no respetar las libertades de expresión y de prensa. El deterioro de estas libertades corroe el resto de los derechos humanos, debilita a las instituciones y mata la esperanza y los sueños de vivir en forma digna».

El informe semestral sobre Haití, que se aprobará mañana, plantea: «Ejercer el periodismo en Haití sigue siendo difícil, riesgoso y expone a los profesionales del oficio a condiciones precarias y de altísima vulnerabilida», situación que «ha condicionado el ejercicio de la profesión, alejando de los medios de comunicación las investigaciones profundas y propias, por el fenómeno de la autocensura».

Secuestran a cuatro periodistas

Además de las agresiones y asesinatos, al menos secuestraron a cuatro periodistas que luego liberaron bandas del crimen organizado, tras el pago de rescate.

Te puede interesar: Crisis humanitarias en Haití y Venezuela, desigualdad y exclusión, claves del aumento de la mortalidad materna en el continente

Desde octubre pasado, asesinaron a otros cuatro periodistas: Dumesky Kersaint, periodista de Radio Télé Inurep, el 16 de abril; Francklin Tamar, director de los espacios «Kompa, Kompa» y «Sábado Cultural», en radio Solidarité, el 18 de diciembre de 2022, en Puerto Príncipe.

Fritz Dorilas, coanfitrión del programa «El derecho, la ley y la justicia» (Le droit, la loi et la justice), de Radio Megastar, el 5 de noviembre de 2022, en la comuna de Tabarre, Puerto Príncipe, y Romelo Vilsaint, reportero de la radio en línea Generation 80, el 30 de octubre de 2022, en Delmas, Puerto Príncipe.

Con información de la Sociedad Interamericana de Prensa.