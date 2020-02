Amie Harwick, terapeuta sexual y ex prometida de Drew Carey, fue asesinada la madrugada del sábado en su casa ubicada en Hollywood Hills, Los Angeles. La policía local arrestó a Gareth Pursehouse, su ex novio, como principal sospechoso.

El reporte de la policía de Los Angeles señaló que Harwick, de 38 años de edad, estaba sin signos vitales en el suelo, con lesiones consistentes con una caída. Las autoridades acudieron al lugar luego de una llamada al 911, en la que se reportaba «una mujer gritando» en el vecindario de Hollywood Hills, publica El Nacional..

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a una persona fuera de la casa, que les informó que la terapeuta era agredida. Los policías la encontraron en el suelo, debajo del balcón del tercer piso. Estaba gravemente herida y no respondía.

El departamento de bomberos de la ciudad la llevó a un hospital cercano, donde falleció. La investigación oficial reveló señales de lucha en el primer piso de su mansión.

El portal TMZ informó que los policías revisaron la cámara de vigilancia que muestra a «un hombre blanco vestido de negro» forzando la entrada de la casa.

Las autoridades ofrecieron detalles del caso en un comunicado: «La investigación reveló posibles pruebas de una pelea en el piso de arriba, así como la entrada forzada a la residencia. Un sondeo del área localizó más evidencia de un intruso entrando a la propiedad y saliendo después del asesinato».

El principal sospechoso es Gareth Pursehouse, su ex novio de 41 años de edad, arrestado con una fianza de 2 millones de dólares. Amie Harwick había expresado su temor hacia su ex pareja, contra quien tenía una orden de restricción que caducó hace poco.

Arnie Harwick, ex modelo de Playboy

Amie Harwick era una conocida terapeuta en West Hollywood, que se especializó en asesoramiento familiar y sexual. La ex modelo de Playboy también apareció regularmente en podcasts, programas de televisión y su canal de YouTube para discutir su trabajo.

Como profesional, abogó por las trabajadoras sexuales y apoyó a una organización sin fines de lucro que subsidiaba la atención de salud mental para artistas en la industria de adultos.

En 2018 Harwick se comprometió con Drew Carey, presentador de The Price is Right. Su relación duró poco, ya que se separaron en unos meses. Clientes, amigos y conocidos lloran su muerte.

“Amie y yo teníamos un amor que la gente tiene la suerte de tener una vez en la vida”, expresó Carey en un comunicado enviado a la revista People.

Era una fuerza positiva en el mundo, una campeona incansable y sin complejos para las mujeres, y apasionada por su trabajo como terapeuta. Estoy abrumado por el dolor. Me gustaría agradecerles de antemano por darme a mí, y a todos los que amamos a Amie, la privacidad mientras tratamos de superar esta trágica situación”, expresó.

