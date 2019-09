Billy Porter y Jodie Comer ganaron hoy los premios a mejor actor y actriz de una serie dramática, respectivamente, en la 71 edición de los galardones de la Academia de la Televisión.

Porter, un icono de la comunidad LGTBIQ+, hizo historia en estos Emmy al ser el primer hombre abiertamente gay en recibir tal galardón.

El actor logró el Emmy por su trabajo en “Pose”, al derrotar a Jason Bateman (“Ozark”), Sterling K. Brown (“This is Us”), Kit Harington (“Game of Thrones”), Bob Odenkirk (“Better Call Saul”), y Milo Ventimiglia (“This is Us”).

Porter dedicó el premio “a todos aquellos que le hicieron sentir que valía incluso cuando él no era capaz de creer en si mismo”.

“Somos los actores y actrices quienes debemos cambiar la forma de pensar de la sociedad”, dijo Porter en referencia a lo inclusiva y abierta que ha resultado su serie “Pose”, que narra la vida y la subcultura LGTBIQ+ de los años 1980 y 1990 en Nueva York, que cuenta con varias intérpretes transexuales en su reparto que desfilaron por la alfombra morada de los Emmy reividicando más visibilidad.

Por su parte, Jodie Comer, de “Killing Eve” se impuso en este apartado a grandes favoritas como Robin Wright (“House of Cards”), Emilia Clarke (“Game of Thrones”) y Viola Davis (“How to Get Away With Murder”, además de Mandy Moore (“This is Us”), Laura Linney (“Ozark”), Sandra Oh (“Killing Eve”).

“No esperaba estar en el escenario esta noche, con compañeras tan excelentes”, dijo Comer sobre el escenario del Teatro Microsoft, sede de los Emmy.

Finalmente, el intérprete Peter Dinklage, quien encarna a Tyrion Lannister en “Game of Thrones” se hizo con la estatuilla a mejor actor de reparto en drama.

En cambio, Julia Garner, de “Ozark”, arrebató el galardón a mejor actriz de reparto en drama al reparto de “Game of Thrones”, que copaba esa categoría con cuatro nominadas, Maisie Williams, Gwendoline Christie, Lena Headey y Sophie Turne.

La 71 edición de los Emmy se está celebrando hoy en el Teatro Microsoft de Los Ángeles por medio de una gala que, siguiendo la estela de los Óscar, no cuenta con maestro de ceremonias