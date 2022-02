Cabello dice condenar la corrupción en las filas chavistas y expulsa a funcionarios detenidos

El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) condenó este lunes «cualquier» acto de corrupción, narcotráfico o delincuencia entre los miembros de sus filas y anunció la expulsión de los funcionarios chavistas detenidos en días recientes por tráfico de drogas y contrabando de combustible, informó el primer vicepresidente de la organización, Diosdado Cabello.

«El PSUV condena de manera absoluta, clara, diáfana, total, cualquier acto de desviación de los valores revolucionarios, más cuando estos actos tengan que ver con hechos de corrupción, de narcotráfico, de delincuencia organizada», dijo el dirigente chavista en conferencia de prensa.

El pasado viernes, las autoridades detuvieron a la alcaldesa del municipio Jesús María Semprúm, en Zulia, la chavista Keyrineth Fernández y a los diputados Taína González y Luis Viloria Chirinos, junto a otras dos personas, en un operativo contra el narcotráfico, tal como informó la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad).

Posteriormente, y como parte de la operación «Mano de Hierro», terminaron detenidos el alcalde del municipio Independencia, en el estado Anzoátegui, el chavista Carlos Rafael Vidal, el comandante de la Tercera Compañía de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) en Independencia, Antonio José Barrios, y el fiscal superior del estado Bolívar, Manuel Gil Da Silva.

Estos funcionarios quedaron identificados como líderes de una «red» de delincuencia organizada, dedicada al desvío, contrabando y venta ilegal de gasolina.

Expulsados de la tolda

Sobre los hechos, Cabello anunció que ambos alcaldes y los dos diputados serán expulsados del partido.

«El PSUV se declara total y absolutamente intolerante con hechos de corrupción o hechos delictivos en sus filas. Estas personas electas con el voto de nuestra gente quedan expulsados automáticamente de cualquier militancia en nuestro partido y que la justicia se imponga», dijo.

El líder chavista insistió en que «no puede haber impunidad» para quienes cometan actos contrarios a los «valores revolucionarios» y aseguró que «quienes usen su investidura» en un cargo político o la militancia del partido chavista para cometer delitos deben resultar «repudiados».

En nombre de su partido, Cabello pidió que se «aplique todo el peso de la ley» para quienes estén faltando a las leyes desde cargos públicos.

«Ser corrupto no es ser revolucionario, ser corrupto no es ser chavista», apostilló Cabello, quien añadió que no darán «solidaridad automática» a ningún funcionario implicado en corrupción.

Además, insistió que no permitirán «que la revolución bolivariana se ponga en peligro por las conductas desviadas de uno o de otro militante».

Cabello aseveró también que, al interior del partido chavista, harán una revisión y un debate para imponer medidas que garanticen que los dirigentes del PSUV «mantengan la conducta de un revolucionario».

«Si hay otras personas vinculadas al PSUV que tienen esa misma conducta, nosotros llegaremos hasta el final de la investigación. Como dice nuestro presidente (Nicolás Maduro) caiga quien caiga», añadió. EFE