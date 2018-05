Solo le pido a Papa Dios que jamás sufra yo de enofobia, porque eso es horror a los licores”… Tapichito.-

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).-

** Róbinson Canó es tonto, o no sabe sacar cuentas. Ignora cuánto son 240 millones de dólares. O es un mentiroso idiota, porque miente en contra de sí mismo. En medio de su contrato de 10 años por esa fortuna, ¡240 millones de dólares! o no tuvo precaución en lo que le daban a tomar o en lo que le inyectaban, o lo peor, lo consumió consciente de que violaba las reglas. ¿Para qué esteroides si tienes 240 millones de dólares asegurados? No se trata de un muchacho en busca de un contrato. ¡Qué tontería, amigo Róbinson, y a los 35 años de edad!… ** El presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Omar Canizales Soto, está en Guadalajara finiquitando la mudanza de las oficinas de ese circuito. “Aquí estaremos mejor ubicados” me dijo desde allá “en todo el centro del paìs”… ** Los Mets mandaron al cubano Yoenis Céspedes a la lista de los lesionados, con dolencias en la cadera derecha, y llamaron de Las Vegas, AAA, a Phillip Evans, quien puede jugar en el outfield y en el infield…

“Todo aquel que se atreva a ir donde un siquiatra, debe examinarse la cabeza”… Yogi Berra.-

** La división central de la Americana sigue con sus cinco equipos sin records positivos…: Indios 21-21, Twins 18-21, Tigres 19-23. Royals 13-30, M. Blancas 10-29… ** Los Arrogantes Dodgers pueden declararse zona de desastre de un momento a otro. Batean en conjunto para 239. Desde 1972 (244), no tenían tan malos números. Solo los Marlins han sacado menos jonrones que ellos. Y precisamente, ayer amanecieron empatados con los Marlins en ganados y perdidos, 16-26, la peor marca en la historia Dodgers. Los Rojos son los únicos peores, 15-29… ** Los Astros perdieron 100 juegos en cada una de tres temporadas, antes de salir de esa racha en 2016, para ganar hasta la Serie Mundial el año pasado. Pues, ahora, siete equipos van rumbo a 100 y hasta 119 derrotas…: M. Blancas, Orioles, Rojos, Royals, Marlins, Padres y Rangers… ¡Van mal, muchachos, van mal!…

** Al locker que era de Matt Harvey, en el clubhouse de los Mets, le han colgado enfrente cien salchichas, para re-calificar al hombre como un enorme perro caliente. Harvey quiso ser más importante que el equipo, al negarse a ir al bulpén, después de su fracaso como abridor. Terminaron mandándolo a los Rojos… ** Un lineatazo de 102 millas por hora, de Jean Segura, pegó en el abdomen de Bartolo Colón, quien rió, y siguió lanzando…

“Los solteros saben mucho más de mujeres que los casados, si no fuera así también estarían casados”…

“Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.