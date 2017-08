Carlos Asuaje ligó jonrón pero su aporte fue opacado por Giancarlo Stanton, quien dio una nueva demostración de poder al disparar dos cuadrangulares para llegar a 49 y consolidarse como líder de las mayores, en el duelo que los Marlins de Miami ganaron el viernes 8-6 a los Padres de San Diego.

Stanton empujó cinco carreras, la cifra más alta de su vida, mientras que Marcell Ozuna colaboró con un bambinazo de tres vueltas para totalizar 30 en la campaña. Así Miami se colocó encima de la marca de .500 por primera vez desde abril.

El garrotazo del dominicano Ozuna dio a los Marlins la ventaja en definitiva.

Stanton suma nueve juegos con más de un cuadrangular en esta temporada. Se trata de la mejor estadística de su tipo en las Grandes Ligas desde 2010, cuando el dominicano José Bautista logró ese mismo número con Toronto.

El total de vuelacercas de Stanton es el mayor de la Liga Nacional desde que Prince Fielder logró 50 con Milwaukee en 2007, y a los Marlins les quedan todavía 35 compromisos en la campaña.

A este ritmo, Stanton podría finalizar con 63 cuadrangulares. Su total de producidas es de 105, con lo que ha igualado la mejor marca de su carrera.

Por el lado de San Diego figuró Carlos Asuaje al batear dos hits, incluodo su tercer bambinazo de la campaña en la cuarta entrada.

