“Si a los mánagers de Grandes Ligas se nos permitiera, firmaríamos más peloteros negros de los que caben en el róster”… Gabby Harnett, mánager de los Cachorros en 1940.-

Mi apreciado Shohei Ohtani…: ¡Qué bueno que tiras esa recta alrededor de las cien millas por hora, y que muy a menudo disparas líneas a 180 millas por encima de las bardas!.

Es lógico imaginarte un futuro multimillonario en dólares. No se hasta dónde llegará la cosa, pero con seguridad que podrás cobrar 30 millones por temporada, y es posible que te paguen hasta 40 millones.

Por eso, te compararán conmigo en todo, hasta en la sonrisa, menos los honorarios. Amigo Shohei, mi primer sueldo, de novato en 1914, con los Medias Rojas, fue de 350 dólares por la temporada. Síííí, mi cheque quincenal era de 58 dólares 33 centavos una vez y la siguieronnte, por 58.34

Lo que más cobré fueron 80 mil dólares anuales solo en cada una de dos campañas, 1930 y 1931, ya con los Yankees. Decían que mi sueldo era superior al del presidente, Herbert Hoover.

Y en total, en mis 21 años sacando hasta 714 jonrones, lo que nadie había hecho, recibí 866 mil 856 dólares. O sea, morí sin saber de qué color es un millón. Pero era rico. Era mucho dinero para mí. Me dí todos los gustos. Me sobraban los billetes. Tu sabes, no se conocían las tarjetas de crédito, ni las transferencias, muy poco los cheques. Llevaba siempre muchos billetes en los bolsillos.

Si esta carta te la hubiera mandado en mi época, te habría hablado de beisbol. Pero como ha sido ahora, casi todo es sobre la moneda. Por cierto, adivino que en 1930 no habrías venido a jugar aquí, te hubieras quedado en tu Japón del alma, feliz con tus yens.

Nada te puedo aconsejar, porque los Angelinos tienen muy buenos coaches, tremendo mánager en Mike Scioscia y dos peloterazos que pueden ayudarte, Mike Trout y Albert Pujols.

Lo que sí te sugiero es seguir sonríendo como hasta ahora, eso capta seguidores. ¡Ah! y disfruta cuanto puedas la vida, porque siempre es más corta de lo que creemos.

Éxito. El Babe.

RETAZOS.- ** Los Cachorros tratarán de obtener al shortstop Manny Machado (Orioles). El regular de la posición en Wrigley Field, Addison Russell, dijo ayer…: “Quiero seguir aquí, pero si ellos me mandan a otra parte, me iré resignado”… ** Ya muy cerca de llegar a los dos meses de temporada, hay 10 bigleaguers con horribles inicios…: Sonny Gray (Yankees), Jason Kipnis (Indios), Marcel Osuna (Cardenales), Marcus Stroman (Blue Jays), Cole Calhoun (Dodgers), Danny Duffy (Royals), Anthony Rizzo (Cachorros), Greg Holland (Cardenales), Chris Davis (Orioles) y Yu Darvish (Cachorros)… ** En ninguno de los estadios de fútbol de Madrid permiten la transformación para beisbol. Los dos equipos de MLB irán en otra época…

