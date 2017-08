Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).-

“La única vez que mi vecino dice la verdad acerca de algo, es cuando acepta que está mintiendo”… Pantaleón Richardson.-

Amigo Miguel…: Los Yankees y ustedes, los Tigres, sirvieron el jueves en Detroit, de muy buenos trailers para el programa de boxeo-artes marciales del sábado en Las Vegas. Por supuesto los estelares dos días antes fueron el dominicano Gary Sánchez y tú, en vez de Floyd Mayweather hijo y Conor McGregor.

Durante la temporada cuando César Tovar fue tercera base de los Phillies, en 1973, se involucró en tres reyertas sobre el infield, porque él trataba de recibir bolazos de los pitchers, adelantando el brazo izquierdo para torear la bola, de manera que fuera menos dolorosa la cosa.

Eso, aparentemente, enojaba a lanzadores y receptores, por considerarlo una burla, y salían todos al terreno para brindar un espectáculo de boxeo con lucha libre y artes marciales.

Entrevistaba a César al final de esa temporada y, por supuesto, le pedí me hablara de cómo se sentía dentro de tanta agresividad.

“¡No hombre no!” respondió sonriente, y agregó…: “Te voy a contar la verdad, pero solo para ti, no publiques nada de esto. No peleamos, fíjate que nadie sale lesionado, más bien nos saludamos mientras hacemos como si nos agredimos. Imagínate que la última vez, cuando la supuesta pelea con los Piratas, me tocó al lado del coach Johnny Sein, y nos agarramos como enfurecidos, pero lo que él hizo fue invitarme a cenar, porque quería ir a dirigir a Venezuela y necesitaba que yo lo recomendara”.

En cuanto a tí, querido Miguel, tengo que confesarte que me sentí preocupado, porque lo del jueves me pareció en serio, muy lejos una reunión de esas para hacer invitaciones ni nada de eso.

Cuídate mucho, que ya tienes buen trecho adelantado hacia Cooperstown. Lógicamente, van a tirarte muchas rectas cercanas, hasta por la cabeza, porque eres de los mejores bateadores en la historia del beisbol. Tienes que saber irte del home ante estos lanzamientos. Te necesitamos bueno, sano y al bate.

Te dejo, Miguel amigo. Un sincero abrazo. Juan Vené.-.

RETAZOS.- ** Jamás en su historia de 147 años lo habían logrado los Piratas, que un pitcher impulsara todas carreras para la victoria sobre un equipo, en este caso los Rojos, el cual ademas, no anotara ni una vez. Los de Pittsburgh ganaron 1-0, para victoria de Gerrit Cole (11-8), quien sacó la bola en el sexto inning, y solo tiene tres jonrones conectados en cinco años de bigleaguer. Tiró siete innings, el octavo cero lo pintó el domonicano Juan Nicasio, y salvó con los tres outs del noveno, el yaracuyano de San Felipe, Felipe Rivero, zurdo que ya tiene 15 salvados. La última vez que los Rojos perdieron 1-0, mediante jonrón de un lanzador, había sido cuando Bob Welch (Dodgers) se la sacó a Mario Soto, el 17 de junio de 1983…

