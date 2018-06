“Es tremendo problema organizar un equipo de fútbol femenino. ¿Cómo lograr que once damas se vistan todas igual en un mismo sitio?”… Lady Vaga.-

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).

Mi apreciado Christian Villanueva…: A este paso, y con una calentadita especial después del Juego de Estrellas, podrías meterte en el exclusivo club de quienes han detonado 60 o más jonrones en una temporada.

¡Imagínate! en 143 años de Grandes Ligas, solamente cinco lo han logrado…: Barry Bonds 73, Mark McGwire 70, Sammy Sosa 66, McGwire 65, Sammy 64, Sammy 63, Roger Maris 61, Babe Ruth 60.

El problema es que los Padres no van a ninguna parte, permanentes inquilinos del sótano en la división oeste, ayer con 26-34. Espero que eso no te baje los ánimos, y mejor te llenes de entusiasmo porque la gente va a Petco Park, no a ver ganar a los Padres, sino a tí sacando la bola. Óyeme 15 jonrones a estas alturas es un número respetable.

Aún cuando, igual que muchos otros sluggers, por el swing grande en cada intento, fallas más veces de lo aceptable. Tienes 53 strikeouts frente a 12 bases por bolas y promedio de 241.

Desde luego, a los 26 años de edad y apenas en tu primera temporada completa de Grandes Ligas tienes bastante tiempo para enderezar esos entuertos.

Me informaron que te van a mandar a la Liga de Arizona en cuanto termine la temporada. Esa liga es muy buena para casos como el tuyo, porque no es competitiva sino instruccional.

Tú necesitas además, trabajar en la defensiva, porque al lado de los 15 jonrones te has anotado 10 errores en tercera base, los que son demasiado. No quiero que por esas deficiencias caigas en un equipo de la Liga Americana y te conviertan en bateador designado. Creo que puedes mejorar tu guante y tu brazo para que seas estelar también por esos predios de la tercera base.

De tu lar nativo, Guadalajara, me llegan dariamente muchos emails preguntándome por tu futuro. Les he contestado que tienes más poder que Héctor Espino.

Podría escribirte durante horas, pero lamentablemente, no tengo más espacio.

Deseo saques 60 este año. Abrazos, Juan Vené.

RETAZOS.- ** Rangers y Angelinos mantienen una vendeta que nació en abril y provocó un conato de reyerta este fin de semana en Texas. Ocurrió cuando el maracaibero Rougner Odor (Rangers) se tiró en slide en segunda para romper un double play y alcanzó una pierna de Andrelton Simmons. Creyeron que era en venganza porque el shortstop de los Rangers, Elvis Andrus, sufrió fractura del codo hace 10 semanas, por pelotazo que le propinó el relevista Angelino, Keynan Míddleton… ** Doble felicidad de Vladimir Guerrero…: Será elevado Hall de la Fama en julio, y su hijo demuesra en las menores poder ser mejor que papá. El niño, de 19 años, batea para 385 en doble A y el año pasado en clase A, 427…

