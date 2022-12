Para la familia Márquez han sido casi cuatro largos meses desde la pérdida de una de sus integrantes a manos del hampa. «No es justo que le quitaran la vida así», dice un familiar al recordar a Deysi.

El 15 de septiembre unos familiares fueron a visitar a la mujer, de 58 años, en el sector 1 de La Isabelica, en Valencia. Ella los estaba esperando, pero nunca abrió la puerta cuando llegaron. Minutos después la encontraron muerta, con golpes en su cuerpo y signos de haber sido estrangulada.

Presumen que alguien haya ingresado para robar, aunque solo se llevaron una olla de presión, un módem y otros cosas que no tenían mucho valor. Sin embargo, esa hipótesis no ha sido confirmada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), pues según la familia, no han habido avances en las averiguaciones para dar con el asesino.

Deysi era una señora que no se metía con nadie ni tenía problemas con alguien. No se explican cómo pudieron haberle hecho tanto daño a una mujer amable y dedicada a su negocio de repostería, por esa razón piden a las autoridades celeridad en las imvestigaciones y captura al presunto homicida.

Márquez, forma parte de la lista roja de al menos 20 mujeres asesinadas en el estado Carabobo durante este 2022.