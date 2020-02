La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, pidió este jueves al gobernante Nicolás Maduro que evalúe una “respuesta de dignidad” para las víctimas de violaciones de DD.HH. en Venezuela.

En el puente internacional Simón Bolívar, que conecta a la ciudad colombiana de Cúcuta con la venezolana de San Antonio del Táchira y es el principal paso fronterizo entre ambos países, la jefa de la CIDH constató de primera mano cómo decenas de miles de personas cruzan con bultos y maletas en los hombros con productos que no pueden conseguir en Venezuela.

“El llamado directo a Maduro es que hoy, como responsable directo que está y tiene, de hecho, el poder para hablar, que evalúe lo que representa para las personas, para los ciudadanos, para el pueblo venezolano una respuesta de dignidad, una respuesta de derechos”, manifestó Arosemena de Troitiño a periodistas en el puente.

Hasta allí llegó como parte del “Plan B” de la misión de la CIDH que lidera -de la que además hacen parte el secretario ejecutivo del organismo, Paulo Abrão, y el comisionado Francisco Eguiguren Praeli- luego de que el martes Copa Airlines no les permitiera embarcar en Panamá con destino a Caracas para la que sería su primera visita en 18 años a Venezuela.

MADURO Y UNA “NEGACIÓN A SU PUEBLO”

Para la presidenta de la CIDH, la decisión de Maduro de vetar su viaje a Venezuela “es una respuesta de negación a su pueblo; de un derecho, el derecho a contar con un organismo internacional que les abra la posibilidad de expresar”.

“Esa es la posición del Gobierno de no aceptar el escrutinio, pero si no tiene nada que esconder por qué no dejarnos entrar para ver, para escuchar incluso a las propias autoridades, para que nos expresaran sus limitaciones, lo que ellos estiman que están pasando y nosotros poder evaluar in situ esa realidad”, se preguntó.

Por ello fue que en el puente habló con algunas personas a las que les dio palabras de aliento e incluso trato de conversar con los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) que estaban en el lado venezolano, aunque fue ignorada.

ESCUCHAR Y APUNTAR

Esta tarde, Arosemena de Troitiño liderará una reunión con personas de la diáspora venezolana en Cúcuta, donde la misión de la CIDH escuchará y apuntará las denuncias de víctimas de violación de derechos humanos en su país y de la sociedad civil en general.

“Es un placer poder estar aquí, poder escuchar a todas las personas que tienen la confianza y sobre todo la credibilidad en la Comisión que llega hasta acá para poder tener este contacto directo, un contacto personal, para decirle a toda la comunidad venezolana que vamos a estar siempre”, apostilló.