Este martes, Claudia Sequera, madre de Claudymar Garcés, afirmó que la karateca venezolana demostró ser la mejor del continente americano, en el clasificatorio previo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Evento en el cual obtuvo su pase a las olimpiadas.

En un Instagram Live realizado desde la cuenta de El Carabobeño, la también entrenadora de Garcés expresó su satisfacción y orgullo acerca de la futura participación de su primogénita en una justa universal. Esto, tomando en consideración que no se encontraba entre las favoritas de la disciplina para trascender en ella.

“Claudymar llegaba como la cenicienta en su categoría de combate (kumité), debido a que enfrentaba a multicampeonas mundiales. Y, pese a ello, pudo marcar un total de 43 puntos, siendo la mayor cantidad para un atleta masculino y femenino en el evento”, destacó Sequera.

Vale recordar que, Garcés derrotó 8-0 a la noruega Bettina Alstadsaether, se impuso 10-0 a Carolina Arsenio de Portugal, dominó 8-1 a Aleksandra Ilankovic (Hungría) y frenó 5-2 en el tatami a la neerlandesa Lynn Snel. Todo esto, antes de medirse a la kazaja Sabina Zakharova, a quien venció por decisión tras un empate a tres unidades (3-3).

Luego de avanzar a la ronda definitoria, sucumbió en su primer cotejo ante la ucraniana Anita Serogina (2-0). No obstante, aseguró su cupo olímpico tras derrotar nuevamente a Zakharova (9-6).

“Tras las peleas, diferentes atletas, colegas y entrenadores me llamaron para felicitarme por la actuación de mi hija. Me preguntaron ¿De dónde salió? ¿Quién es ella?, ¡Es la revelación del torneo! Eso me llenó de un orgullo increíble”, declaró la sensei.

Rivales de Claudymar Garcés en Tokio

Este miércoles por la mañana (Hora Venezuela), se definieron los grupos del kumité femenino, específicamente en los -61 kilogramos. Allí, la karateca nacional quedó ubicada en el Pool A, junto con la china Xiaoyan Yin, la turca Merve Coban, la nipona Mayumi Someya y la francesa Leila Heurtault.

Por su parte, en el Pool B quedaron la egipcia Giana Lofty, la serbia Jovana Prekovic, la marroquí Btissam Sadini, la peruana y campeona panamericana Alexandra Grande -quien le ganó a Claudimar en la final de ese evento- y la ucraniana Anita Serogina.

Las dos primeras de cada grupo avanzarán a las semifinales de la competencia. Esto, tras efectuarse un “todos contra todos” en las respectivas divisiones. La primera del Pool A se medirá contra la segunda del Pool B y viceversa.

Mejor actuación de Venezuela en unas olimpiadas

Del mismo modo, la periodista deportiva Vanesa Fereira otorgó sus impresiones acerca del accionar de los deportistas venezolanos en los presentes JJ.OO., los cuales catalogó como maravillosos.

“Esta participación de Venezuela ha sido maravillosa. Primera vez en la historia que tenemos cuatro preseas en el medallero total; una de oro y tres plata. Lo que ha hecho Yulimar, Dhers, Mayora y Vallenilla ha sido increíble, tanto su desempeño como su preparación para estos juegos”, indicó Fereira.

A su vez, subrayó la gran actuación de distintas delegaciones latinoamericanas en Tokio, alegando que la mejoría ha correspondido con los pronósticos establecidos.

“Ecuador ha hecho sus mejores olimpiadas; dos de oro y una de plata. Cuba tardó en carburar, pero los deportes de combate han respondido a la altura. Brasil se mantiene como uno de los países pilares del deporte en el continente, tanto individualmente como de forma colectiva. La propia Colombia también ha sobresalido con Mariana Pajón y la halterofilia… Esto, junto con lo de Venezuela, posiciona muy bien a Latinoamérica en el medallero general”,

Finalmente, la egresada en Comunicación Social puntualizó en las posibilidades que ostenta el karateca Antonio Díaz, de ganar un nuevo metal para el país en la modalidad de kata.

“Para mí, el oro será para el japonés Ryo Kiyuna y la plata para el español Damián Quintero. Ambos poseen los mejores lugares en el ranking mundial y son los grandes favoritos. Siento que Díaz puede pelear el bronce con el turco Sofuoglu, y el italiano Matta Busato, pero aún así son contrincantes complicados y que se encuentran en el mejor momento de sus carreras”, aclaró.

Para la jornada de hoy, se tiene previsto el debut de Andrés Madera, tercer y último karateca venezolano que logró su pase a Tokio. El criollo se enfrentará a partir de las 11:05 de la noche (Hora Venezuela) ante el francés Steven da Costa, el italiano Angelo Crescenzo, el jordano Abdel Almasatfa, el letón Kalvis Kalninis y el iraní Hamoon Derafshipour, quien estará en representación de la delegación de refugiados.

Por su parte, Garcés y Díaz comenzarán su búsqueda por obtener las mejores posiciones a partir del día de mañana, específicamente en la modalidad de kumité (combate) femenino y kata individual, respectivamente. Ambas especialidades tiene como inicio las 11:05 de la noche.