El Consejo Nacional Electoral (CNE) irrespetó sus propias reglas. Así lo constataron los representantes de Carabobo Revoca al no cumplirse con el cronograma pautado por el propio ente comicial para la activación del referendo presidencial.

Nada de lo establecido se ejecutó en los lapsos planteados por el órgano electoral. Cuando el equipo promotor de este proceso en la entidad acudió a la Oficina Regional Electoral (ORE), la mañana del 24 de enero, para evaluar el curso de la actividad, la respuesta que recibieron fue que la información no les había llegado con las directrices a emprender.

El lunes debió realizarse la preparación del personal técnico y corroborar los testigos con los promotores del referendo, pero no se hizo. “Fuimos al CNE en Valencia y nos dijeron que no tenían ninguna información al respecto de ese cronograma”, aseguró el coordinador de Carabobo Revoca, Gerardo Vázquez.

Y este 25 de enero se tuvo que verificar el software con la debida auditoria del mismo, además de la instalación o la prueba de las máquinas en los 39 puntos establecidos para la manifestación de voluntades en Carabobo, “y nada de eso se realizó tal como está en el cronograma como actividades previas para un evento como el de mañana”.

Reconocimiento de derrota

Ante la falta de una programación legal para la activación del referendo, desde Carabobo Revoca se apegan a la posición del Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) de no participar en la jornada del martes.

“Es imposible recoger las firmas de 333 mil 420 personas en Carabobo, en tan solo 12 horas. No hay condiciones y por eso seguimos manifestando nuestro rechazo al cronograma fraudulento del CNE y no vamos a convalidar ese proceso, por lo tanto, no estamos llamando a participar mañana porque es un evento que amenaza con torcer el ánimo de los electores en Venezuela que rechazan de manera categórica la función del actual jefe del Ejecutivo”.

Para Vázquez, la manera como se aprobó la solicitud del revocatorio deja en evidencia a Maduro. “Con esto ha manifestado que perdió el revocatorio, declara abiertamente que reconoce que perdió valoración, y por eso no permite que la población opine sobre su gestión porque va a salir raspado”.

Desde Carabobo se ratifica la posición de esta organización de apoyar la impugnación del cronograma del CNE para este proceso, de acumular datos y hechos para la creación de un expediente de denuncias ante los tribunales nacionales e internacionales y se espera que haya una respuesta distinta de parte del órgano electoral.

Otra de las demandas de los promotores del revocatorio es la designación de los puntos de recolección de firmas al no estar adaptada a la densidad electoral por municipio y parroquia. En el caso del norte de Valencia, solo hay un lugar habilitado en La Manguita.