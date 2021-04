El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Carabobo exige este lunes 26 de abril, la liberación inmediata del periodista Ronald Carreño, “cuando se cumplen seis meses de su detención arbitraria, injusta y violatoria de los derechos humanos”.

Ronald Carreño, quien también es activista político de Voluntad Popular, fue procesado sin pruebas por los cargos de conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y municiones y financiamiento al terrorismo, destaca el Colegio Nacional de Periodistas, a través de la red social Twitter.

Carreño fue detenido el 26 de octubre de 2020 junto a los activistas de Voluntad Popular Yefferson Sarcos y Elías Rodríguez, ambos liberados posteriormente.

“Hoy a seis meses de la detención arbitraria de Roland Carreño. El juez de la causa José Mascimino Márquez, quien por cierto autorizó allanar nuevamente a Roberto Marrero, no fija la audiencia ni tampoco da respuesta a las solicitudes de revisión de medidas. Una condena sin juicio”, denunció el abogado defensor Joel García.

Periodistas, activistas, políticos y sociedad civil se sumaron en redes sociales al reclamo para exigir la liberación de Carreño.

Cabe mencionar que Laura Carreño, hermana del periodista indicó el pasado 12 de abril en una entrevista para el programa de radio de Román Lozinski, que aunque han logrado que tenga los medicamentos para sus enfermedades preexistentes, no han podido consultar con un médico sobre las nuevas afecciones estomacales y de equilibrio que presenta, publicó elnacional.com

Desde el CNP Caracas seguiremos denunciando que a Roland Carreño se le sigue un proceso arbitrario, injusto y violatorio de los derechos humanos . pic.twitter.com/0ItLah4KQR — CNP Caracas (@CNPCaracas) April 26, 2021

Carreño igualmente reiteró que “estas nuevas afecciones no han sido tratadas por ningún médico. Roland no tiene medicamentos para esto más que los que nosotros podemos llevarle de venta pública porque, hasta ahora, no se ha logrado que un médico le trate estas enfermedades que está presentando en el oído, que es lo que más nos preocupa”, recalcó.