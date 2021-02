Dadas las irregularidades y la opacidad que caracterizan la investigación que realiza el Ministerio Público al reportero de El Carabobeño, Kevin Arteaga, organizaciones gremiales manifestaron su preocupación.

Desde el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Carabobo, califican la acción como una medida arbitraria que viola los procedimientos regulares, atenta contra la libertad de expresión y, sin duda, busca intimidar a trabajadores de los medios de comunicación en la entidad.

Al no conocerse la causa de la citación a la que debe comparecer el redactor, la mañana del jueves 4 de febrero, piden que se le respeten todos sus derechos, incluyendo que se le permita estar acompañado por su abogado, el coordinador del Foro Penal, Luis Armando Betancourt, quien no ha podido juramentarse como su defensor porque no se ha informado sobre cuál es tribunal de la causa.

La exigencia del gremio en la entidad es clara: que cesen de inmediato las acciones intimidatorias en contra de los periodistas y se garantice el derecho al acceso a la información y a la libertad de expresión, tal como está consagrado en nuestra Constitución.

La seccional Caracas del CNP expresó que, aunque se desconocen los motivos de la citación de la Fiscalía Auxiliar Primera de Carabobo, a la que debe acudir Arteaga en calidad de investigado, “presumimos es un acto más de agresión a periodistas y medios con la intención de silenciar la información”.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) también se pronunció sobre este caso del reportero de El Carabobeño y alertó que las judicializaciones contra trabajadores de la prensa se han vuelto una práctica común en la búsqueda de callar a los medios de comunicación.

“Desde el SNTP condenamos estos hechos y exigimos sean respetadas las garantías de quienes trabajan para llevar la verdad al país”.

El Instituto Prensa y Sociedad también se pronunció respecto al caso. “No brindar información a Arteaga ni a su defensa sobre el procedimiento iniciado deja en evidencia las violaciones al debido proceso”.

La ONG Espacio Público criticó en su cuenta que a Arteaga no se le hayan informado las razones para su citación en calidad de investigado.

El martes 19 de enero una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) consignó en la sede del medio de comunicación un oficio del Ministerio público, firmado por María Alejandra Macualo Cermeño, fiscal auxiliar interina de la Fiscalía Primera de Carabobo, en el que solicitan al departamento de Recursos Humanos la consignación de los datos filiatorios del reportero, sin dar detalles sobre el motivo de ese requerimiento.

Tras enviar lo solicitado, el viernes 29 de enero se recibió un segundo documento, esta vez entregado por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) también en la sede del medio de comunicación, correspondiente a una citación a Kevin Arteaga, para que comparezca en fiscalía la mañana de este jueves 4 de febrero, “para rendir declaraciones en calidad de investigado”