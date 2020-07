Colas en CNE de Valencia durante último día de inscripción y actualización de datos del REP

Este miércoles, cuando concluye la jornada especial de inscripción de nuevos votantes y actualización de datos en el Registro Electoral Permanente (REP), se registró alta afluencia de personas en colas en la sede principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Carababobo, ubicada en el sector Padre Alfonzo de Valencia.

Hasta las 12 de la noche los ciudadanos podrán realizar los trámites correspondientes en esta oficina.

La cancha deportiva Padre Alfonzo fue el lugar donde milicianos y efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) organizaron en varias filas a los ciudadanos. Luego, seleccionaban grupos de 10 personas para que hicieran la cola en las afueras del CNE.

A las 11:00 de la mañana, Nurys Sequera llevaba más de una hora en fila. Tiene 21 años de edad y acudió a la oficina para inscribirse en el REP. Quiere participar en las venideras elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, pero indicó que también tomó la decisión de inscribirse porque teme que le pidan ese requisito en la universidad. “Ya muchos andan diciendo que piden ese papel para inscribirse en la universidad y por eso también vine”.

Angely Pinto tiene 18 años y aceptó registrarse en el sistema electoral por sugerencias de sus familiares. “Yo vine porque me dijeron, pero la verdad es que no me entusiasma la idea de votar en las próximas elecciones”. A las 11:10 de la mañana completaba dos horas en fila.

Gabriel Tovar, quien se trasladó desde Guacara hasta Valencia, señaló que aunque la cola estaba larga, el proceso para inscribirse es rápido.

En esta oficina, la única en Carabobo que laborará hasta las 12 de la noche, están habilitadas tres máquinas para que los ciudadanos puedan inscribirse y actualizar datos en el REP.

Desde el pasado 13 de julio, fecha en que inició la jornada especial del REP, el CNE fueron dispuestos 18 puntos y 40 máquinas en toda la entidad carabobeña.

